Салат с курицей и йогуртом: простой домашний рецепт

2 июня 2021 , 16:37
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Источник:

24 канал

Что приготовить полезное и вкусное? Мы подготовили для вас рецепт салата с курицей и йогуртом, который вы можете приготовить дома.

Салат из сочного и нежного куриного мяса, томатами черри и листьями салата – легкое блюдо на обед или ужин. По желанию можете добавить любые овощи, специи или гарнир  из молодого картофеля.

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Для тех, кто следит за своей фигурой – добавьте оливковое масло или натуральный йогурт.

Рецепт салата с курицей и йогуртом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 65
Ингредиенты:
– 200 граммов куриного филе;
– 2 столовые ложки натурального йогурта;
– листья салата;
– 1/2 чайной ложки лимонного сока;
– 5 – 6 томатов черри;
– сухари;
– растительное масло;
– перец;
– соль.
  1. Куриное филе тщательно помойте, обсушите с помощью бумажного полотенца, нарежьте ломтиками.

Куриное филе / Фото Unsplash

  1. На разогретой сковороде с маслом обжарьте куриное филе до готовности.
  2. Готовое мясо выложите на бумажную салфетку для удаления лишнего жира.
  3. Томаты помойте, разрежьте пополам.

Свежие томаты черри / Фото Unsplash

  1. Листья салата тщательно помойте, порвите руками, выложите в тарелку.

Листья салата / Фото Pexels

  1. Далее – выложите обжаренное куриное мясо, томаты, добавьте соль, перец, сбрызните лимонным соком.

Готовый салат с курицей / Фото Pexels

  1. Добавьте сухари, заправьте йогуртом. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева