Салат с курицей и йогуртом: простой домашний рецепт

Что приготовить полезное и вкусное? Мы подготовили для вас рецепт салата с курицей и йогуртом, который вы можете приготовить дома.

Салат из сочного и нежного куриного мяса, томатами черри и листьями салата – легкое блюдо на обед или ужин. По желанию можете добавить любые овощи, специи или гарнир из молодого картофеля.

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Для тех, кто следит за своей фигурой – добавьте оливковое масло или натуральный йогурт.

Рецепт салата с курицей и йогуртом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 65

Куриное филе тщательно помойте, обсушите с помощью бумажного полотенца, нарежьте ломтиками.

– 200 граммов куриного филе;– 2 столовые ложки натурального йогурта;– листья салата;– 1/2 чайной ложки лимонного сока;– 5 – 6 томатов черри;– сухари;– растительное масло;– перец;– соль.

Куриное филе / Фото Unsplash

На разогретой сковороде с маслом обжарьте куриное филе до готовности. Готовое мясо выложите на бумажную салфетку для удаления лишнего жира. Томаты помойте, разрежьте пополам.

Свежие томаты черри / Фото Unsplash

Листья салата тщательно помойте, порвите руками, выложите в тарелку.

Листья салата / Фото Pexels

Далее – выложите обжаренное куриное мясо, томаты, добавьте соль, перец, сбрызните лимонным соком.

Готовый салат с курицей / Фото Pexels