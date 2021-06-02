Салат с курицей и йогуртом: простой домашний рецепт

Что приготовить полезное и вкусное? Мы подготовили для вас рецепт салата с курицей и йогуртом, который вы можете приготовить дома.
Салат из сочного и нежного куриного мяса, томатами черри и листьями салата – легкое блюдо на обед или ужин. По желанию можете добавить любые овощи, специи или гарнир из молодого картофеля.
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Для тех, кто следит за своей фигурой – добавьте оливковое масло или натуральный йогурт.
Рецепт салата с курицей и йогуртом
- Время: 20 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 65
– 200 граммов куриного филе;
– 2 столовые ложки натурального йогурта;
– листья салата;
– 1/2 чайной ложки лимонного сока;
– 5 – 6 томатов черри;
– сухари;
– растительное масло;
– перец;
– соль.
- Куриное филе тщательно помойте, обсушите с помощью бумажного полотенца, нарежьте ломтиками.
Куриное филе / Фото Unsplash
- На разогретой сковороде с маслом обжарьте куриное филе до готовности.
- Готовое мясо выложите на бумажную салфетку для удаления лишнего жира.
- Томаты помойте, разрежьте пополам.
Свежие томаты черри / Фото Unsplash
- Листья салата тщательно помойте, порвите руками, выложите в тарелку.
Листья салата / Фото Pexels
- Далее – выложите обжаренное куриное мясо, томаты, добавьте соль, перец, сбрызните лимонным соком.
Готовый салат с курицей / Фото Pexels
- Добавьте сухари, заправьте йогуртом. Приятного аппетита!