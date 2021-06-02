Салат із соковитою та ніжною курятиною, томатами чері та листям салату – легка страва на обід або вечерю. За бажанням можете додати будь-які овочі, спеції або гарнір з молодої картоплі.
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Для тих, хто слідкує за своєю фігурою – додайте оливкову олію або натуральний йогурт.
Рецепт салату з курятиною та йогуртом
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 65
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть за допомогою паперового рушника, наріжте скибочками.
Куряче філе/ Фото Unsplash
- На розігрітій пательні з олією обсмажте куряче філе до готовності.
- Готове м'ясо викладіть на паперову серветку для видалення зайвого жиру.
- Томати помийте, розріжте навпіл.
Свіжі томати чері/ Фото Unsplash
- Листя салату ретельно помийте, порвіть руками, викладіть у тарілку.
Листя салату/ Фото Pexels
- Далі – викладіть обсмажене куряче м'ясо, томати, додайте сіль, перець, збризніть лимонним соком.
Готовий салат з курятиною/ Фото Pexels
- Додайте сухарі, змастіть йогуртом. Смачного!