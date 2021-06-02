Салат із соковитою та ніжною курятиною, томатами чері та листям салату – легка страва на обід або вечерю. За бажанням можете додати будь-які овочі, спеції або гарнір з молодої картоплі

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Для тих, хто слідкує за своєю фігурою – додайте оливкову олію або натуральний йогурт. 

Рецепт салату з курятиною та йогуртом

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 65
  1. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть за допомогою паперового рушника, наріжте скибочками.

Куряче філе/ Фото Unsplash

  1. На розігрітій пательні з олією обсмажте куряче філе до готовності.
  2. Готове м'ясо викладіть на паперову серветку для видалення зайвого жиру.
  3. Томати помийте, розріжте навпіл.

Свіжі томати чері/ Фото Unsplash

  1. Листя салату ретельно помийте, порвіть руками, викладіть у тарілку.

Листя салату/ Фото Pexels

  1. Далі – викладіть обсмажене куряче м'ясо, томати, додайте сіль, перець, збризніть лимонним соком.

Готовий салат з курятиною/ Фото Pexels

  1. Додайте сухарі, змастіть йогуртом. Смачного!