Салат із соковитою та ніжною курятиною, томатами чері та листям салату – легка страва на обід або вечерю. За бажанням можете додати будь-які овочі, спеції або гарнір з молодої картоплі.

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Для тих, хто слідкує за своєю фігурою – додайте оливкову олію або натуральний йогурт.

Рецепт салату з курятиною та йогуртом

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 65

Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 2 столові ложки натурального йогурту;

– листя салату;

– 1/2 чайної ложки лимонного соку;

– 5-6 томатів чері;

– сухарі;

– рослинна олія;

– перець;

– сіль.

Куряче філе ретельно помийте, обсушіть за допомогою паперового рушника, наріжте скибочками.

Куряче філе/ Фото Unsplash

На розігрітій пательні з олією обсмажте куряче філе до готовності. Готове м'ясо викладіть на паперову серветку для видалення зайвого жиру. Томати помийте, розріжте навпіл.

Свіжі томати чері/ Фото Unsplash

Листя салату ретельно помийте, порвіть руками, викладіть у тарілку.

Листя салату/ Фото Pexels

Далі – викладіть обсмажене куряче м'ясо, томати, додайте сіль, перець, збризніть лимонним соком.

Готовий салат з курятиною/ Фото Pexels