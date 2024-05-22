Этот салат готовится очень просто и быстро. Он, несомненно, достоин быть даже на праздничном столе.

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Салат с курицей и моцареллой

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 300 граммов салата Ромен;

– 4 веточки базилика;

– 300 граммов томатов черри;

– 250 граммов моцареллы.

Для соуса:

– 70 миллилитров бальзамического уксуса;

– 40 миллилитров оливкового масла;

– 2 чайные ложки дижонской горчицы;

– 1 чайная ложка молотого черного перца;

– 2 чайные ложки меда;

– половина чайной ложки приправы "Итальянские травы";

– половина чайной ложки сушеного чеснока;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Соедините уксус, масло, горчицу и перец. 50 миллилитров перелейте в небольшую миску. Добавьте мед, соль по своему вкусу, итальянские травы, сушеный чеснок и перемешайте. В этот маринад окуните филе, чтобы оно покрылось полностью, и оставьте на 30 минут. Разогрейте сковороду-гриль 3 – 5 минут. Смажьте маслом и пожарьте курицу, пока с обеих сторон не появятся следы гриля. На это уйдет около 10 минут. Переложите филе на доску, дайте постоять 5 минут, а затем нарежьте полосками. На большую тарелку выложите ромен, черри, моцареллу и базилик. Добавьте соль по вкусу, а сверху выложите курицу и полейте все бальзамической заправкой.

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