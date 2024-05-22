Этот салат готовится очень просто и быстро. Он, несомненно, достоин быть даже на праздничном столе.
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Салат с курицей и моцареллой
- Время: 45 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Соедините уксус, масло, горчицу и перец. 50 миллилитров перелейте в небольшую миску. Добавьте мед, соль по своему вкусу, итальянские травы, сушеный чеснок и перемешайте. В этот маринад окуните филе, чтобы оно покрылось полностью, и оставьте на 30 минут.
- Разогрейте сковороду-гриль 3 – 5 минут. Смажьте маслом и пожарьте курицу, пока с обеих сторон не появятся следы гриля. На это уйдет около 10 минут. Переложите филе на доску, дайте постоять 5 минут, а затем нарежьте полосками.
- На большую тарелку выложите ромен, черри, моцареллу и базилик. Добавьте соль по вкусу, а сверху выложите курицу и полейте все бальзамической заправкой.