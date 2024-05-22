Цей салат готується дуже просто та швидко. Він, безсумнівно, вартий бути навіть на святковому столі.

Варто спробувати Італійський салат з ковбасою: цей елементарний рецепт розірвав тікток

Салат з куркою та моцарелою

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 2 курячі філе;

– 300 грамів салату Ромен;

– 4 гілочки базиліка;

– 300 грамів томатів чері;

– 250 грамів моцарели.

Для соусу:

– 70 мілілітрів бальзамічного оцту;

– 40 мілілітрів оливкової олії;

– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;

– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;

– 2 чайні ложки меду;

– половина чайної ложки приправи "Італійські трави";

– половина чайної ложки сушеного часнику;

– сіль до смаку.

Приготування:

З'єднайте оцет, олію, гірчицю та перець. 50 мілілітрів перелийте в невелику миску. Додайте мед, сіль до свого смаку, італійські трави, сушений часник і перемішайте. У цей маринад занурте філе, щоб воно покрилося повністю, та залиште на 30 хвилин. Розігрійте пательню-гриль 3 – 5 хвилин. Змастіть олією і посмажте курку, доки з обох боків не з'являться сліди гриля. На це піде близько 10 хвилин. Перекладіть філе на дошку, дайте постояти 5 хвилин, а потім наріжте смужками. На велику тарілку викладіть ромен, чері, моцарелу та базилік. Додайте сіль до смаку, а зверху викладіть курку і полийте все бальзамічною заправкою.

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