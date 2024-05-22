Цей салат готується дуже просто та швидко. Він, безсумнівно, вартий бути навіть на святковому столі.
Варто спробувати Італійський салат з ковбасою: цей елементарний рецепт розірвав тікток
Салат з куркою та моцарелою
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- З'єднайте оцет, олію, гірчицю та перець. 50 мілілітрів перелийте в невелику миску. Додайте мед, сіль до свого смаку, італійські трави, сушений часник і перемішайте. У цей маринад занурте філе, щоб воно покрилося повністю, та залиште на 30 хвилин.
- Розігрійте пательню-гриль 3 – 5 хвилин. Змастіть олією і посмажте курку, доки з обох боків не з'являться сліди гриля. На це піде близько 10 хвилин. Перекладіть філе на дошку, дайте постояти 5 хвилин, а потім наріжте смужками.
- На велику тарілку викладіть ромен, чері, моцарелу та базилік. Додайте сіль до смаку, а зверху викладіть курку і полийте все бальзамічною заправкою.