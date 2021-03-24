Постный салат из редиса, помидорами и морковью: простой рецепт
Мы подготовили для вас простой рецепт салата из редиса, который вы можете приготовить дома. Обязательно попробуйте.
Источник:24 канал
Вкусный и полезный салат с редисом, помидорами, морковью прекрасно дополнит любое блюдо и постное меню. По желанию можете добавить огурец или другие овощи на ваш вкус.
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Рецепт салата
- Для приготовления салата тщательно помойте редис, нарежьте кольцами.
- Помойте морковь, нарежьте ломтиками.
- Томаты разрежьте пополам.
- В миску выложите листья салата, томаты, морковь, редис, добавьте соль, перец, масло, перемешайте.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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