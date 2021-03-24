Мы подготовили для вас простой рецепт салата из редиса, который вы можете приготовить дома. Обязательно попробуйте.

Вкусный и полезный салат с редисом, помидорами, морковью прекрасно дополнит любое блюдо и постное меню. По желанию можете добавить огурец или другие овощи на ваш вкус.

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Рецепт салата

Ингредиенты:

– 2-4 редиса;

– листья салата;

– 3-4 томата черри;

– 1 морковь;

– подсолнечное масло;

– соль,

– перец.