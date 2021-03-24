Ми підготували для вас простий рецепт салату з редискою, який ви можете приготувати вдома. Обов'язково спробуйте.

Смачний і корисний салат з редискою, томатами, морквою чудово доповнить будь-яку страву та пісне меню. За бажанням можете додати огірок або інші овочі на ваш смак.

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Рецепт салату

Інгредієнти:

– 2-4 редиски;

– листя салату;

– 3-4 томати чері;

– 1 морква;

– соняшникова олія;

– сіль;

– перець.