Пісний салат з редискою, томатами та морквою: простий рецепт
Ми підготували для вас простий рецепт салату з редискою, який ви можете приготувати вдома. Обов'язково спробуйте.
Джерело:24 канал
Смачний і корисний салат з редискою, томатами, морквою чудово доповнить будь-яку страву та пісне меню. За бажанням можете додати огірок або інші овочі на ваш смак.
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Рецепт салату
- Для приготування салату ретельно помийте редиску, наріжте кільцями.
- Помийте моркву, наріжте скибочками.
- Томати розріжте навпіл.
- У миску викладіть листя салату, томати, моркву, редиску, додайте сіль, перець, олію, перемішайте.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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