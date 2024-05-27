Свежесть и вкус поражают: приготовьте сказочный салат с томатами и редисом

27 мая 2024, 21:17
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Источник:

Shuba

К любому ужину подойдет вкусный салат. Попробуйте приготовить его из томатов и редиса.

Этот салат гениален в своей простоте. Обязательно воплотите в жизнь следующий рецепт.

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Салат из редиса и томатов

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1
Ингредиенты:
– 60 граммов томатов;
– 10 граммов зеленого лука;
– 24 грамма редиса;
– 4 грамма укропа;
– 0,3 грамма йодированной соли;
– 3 грамма растительного масла.

Приготовление:

  1. Вымойте овощи и зелень. Удалите все лишнее.
  2. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками, а редис – кружочками. Укроп и зеленый лук измельчите.
  3. Выложите все ингредиенты, кроме масла, в салатник, посолите и перемешайте.
  4. При подаче заправьте салат ароматным маслом.
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Автор: Ольга Котів