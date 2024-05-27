Этот салат гениален в своей простоте. Обязательно воплотите в жизнь следующий рецепт.
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Салат из редиса и томатов
- Время: 15 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Вымойте овощи и зелень. Удалите все лишнее.
- Помидоры нарежьте тонкими ломтиками, а редис – кружочками. Укроп и зеленый лук измельчите.
- Выложите все ингредиенты, кроме масла, в салатник, посолите и перемешайте.
- При подаче заправьте салат ароматным маслом.