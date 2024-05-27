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Салат из редиса и томатов

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 60 граммов томатов;

– 10 граммов зеленого лука;

– 24 грамма редиса;

– 4 грамма укропа;

– 0,3 грамма йодированной соли;

– 3 грамма растительного масла.

Приготовление:

Вымойте овощи и зелень. Удалите все лишнее. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками, а редис – кружочками. Укроп и зеленый лук измельчите. Выложите все ингредиенты, кроме масла, в салатник, посолите и перемешайте. При подаче заправьте салат ароматным маслом.

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