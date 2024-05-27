Цей салат геніальний у своїй простоті. Обов'язково втільте в життя наступний рецепт.

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Салат з редиски та томатів

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. Вимийте овочі та зелень. Видаліть усе зайве.
  2. Помідори наріжте тонкими скибками, а редиску – кружальцями. Кріп та зелену цибулю подрібніть.
  3. Викладіть усі інгредієнти, крім олії, в салатник, посоліть і перемішайте.
  4. При подачі заправте салат ароматною олією.