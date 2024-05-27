Для приготовления спринг-роллов нужна рисовая бумага, информирует Вкусно 24. Она продается почти в каждом супермаркете.
Стоит попробовать Просто и невероятно вкусно: приготовьте польский салат с молодой капустой
Спринг-роллы с крабовыми палочками
- Время: 30 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Огурец и перец нарежьте длинной соломкой, а морковь натрите или также нарежьте соломкой.
- Рисовую бумагу окуните в большую миску с теплой водой на несколько секунд. Далее выложите ее на большую плоскую тарелку.
- Сверху на бумагу положите один листок салата, крабовую палочку, кусочки огурца, перца и моркови.
- Сверните в ролл. Левый и правый край рисовой бумаги заверните к середине, чтобы ничего не выпадало.
- Сформируйте еще несколько роллов, налейте любимый соус в соусник и подавайте на стол.