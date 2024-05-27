Для приготовления спринг-роллов нужна рисовая бумага, информирует Вкусно 24. Она продается почти в каждом супермаркете.

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Спринг-роллы с крабовыми палочками

  • Время: 30 минут
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. Огурец и перец нарежьте длинной соломкой, а морковь натрите или также нарежьте соломкой.
  2. Рисовую бумагу окуните в большую миску с теплой водой на несколько секунд. Далее выложите ее на большую плоскую тарелку.
  3. Сверху на бумагу положите один листок салата, крабовую палочку, кусочки огурца, перца и моркови.
  4. Сверните в ролл. Левый и правый край рисовой бумаги заверните к середине, чтобы ничего не выпадало.
  5. Сформируйте еще несколько роллов, налейте любимый соус в соусник и подавайте на стол.