Попробуйте приготовить этот простой, но аппетитный салат. Он нравится едва ли не всем.

Стоит попробовать Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день

Салат "Вкуся"

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Грибы порежьте слайсами, пожарьте на сковороде, пока не испарится сок. Затем дотушите их на маленьком количестве масла и подсолите.
  2. Очищенный лук порежьте полукольцами и поджарьте на сковороде.
  3. Огурцы порежьте кубиками, а из тунца отцедите сок.
  4. Яблоко, твердый сыр и очищенные, сваренные вкрутую яйца потрите на крупной терке.
  5. Запаренный и просушенный от влаги чернослив порежьте кубиками.
  6. Соберите салат, подсаливая и смазывая майонезом каждый слой: грибы, лук, огурец, сыр, тунец, яблоко, чернослив, яйцо.
  7. Поставьте готовый салат в холодильник минимум на 30 минут.