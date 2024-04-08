Попробуйте приготовить этот простой, но аппетитный салат. Он нравится едва ли не всем.
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Салат "Вкуся"
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Грибы порежьте слайсами, пожарьте на сковороде, пока не испарится сок. Затем дотушите их на маленьком количестве масла и подсолите.
- Очищенный лук порежьте полукольцами и поджарьте на сковороде.
- Огурцы порежьте кубиками, а из тунца отцедите сок.
- Яблоко, твердый сыр и очищенные, сваренные вкрутую яйца потрите на крупной терке.
- Запаренный и просушенный от влаги чернослив порежьте кубиками.
- Соберите салат, подсаливая и смазывая майонезом каждый слой: грибы, лук, огурец, сыр, тунец, яблоко, чернослив, яйцо.
- Поставьте готовый салат в холодильник минимум на 30 минут.