Спробуйте приготувати цей простий, але апетитний салат. Він подобається ледь не всім.
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Салат "Вкуся"
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Гриби поріжте слайсами, посмажте на пательні, поки не випарується сік. Потім дотушкуйте їх на маленькій кількості олії та підсоліть.
- Очищену цибулю поріжте півкільцями та підсмажте на пательні.
- Огірки поріжте кубиками, а з тунця відцідіть сік.
- Яблуко, твердий сир та очищені, зварені на круто яйця потріть на великій терці.
- Запарений і просушений від вологи чорнослив поріжте кубиками.
- Зберіть салат, підсолюючи та змащуючи майонезом кожен шар: гриби, цибуля, огірок, сир, тунець, яблуко, чорнослив, яйце.
- Поставте готовий салат в холодильник щонайменше на 30 хвилин.