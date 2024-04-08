Спробуйте приготувати цей простий, але апетитний салат. Він подобається ледь не всім.

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Салат "Вкуся"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Гриби поріжте слайсами, посмажте на пательні, поки не випарується сік. Потім дотушкуйте їх на маленькій кількості олії та підсоліть.
  2. Очищену цибулю поріжте півкільцями та підсмажте на пательні.
  3. Огірки поріжте кубиками, а з тунця відцідіть сік.
  4. Яблуко, твердий сир та очищені, зварені на круто яйця потріть на великій терці.
  5. Запарений і просушений від вологи чорнослив поріжте кубиками.
  6. Зберіть салат, підсолюючи та змащуючи майонезом кожен шар: гриби, цибуля, огірок, сир, тунець, яблуко, чорнослив, яйце.
  7. Поставте готовий салат в холодильник щонайменше на 30 хвилин.