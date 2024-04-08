Спробуйте приготувати цей простий, але апетитний салат. Він подобається ледь не всім.

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Салат "Вкуся"

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 350 грамів печериць;

– 1 цибуля;

– 2 кислі огірки;

– 150 грамів твердого сиру;

– 1 банка тунця у власному соку;

– 1 велике яблуко;

– 4 яйця;

– 100 грамів чорносливу;

– майонез до смаку.

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Приготування:

Гриби поріжте слайсами, посмажте на пательні, поки не випарується сік. Потім дотушкуйте їх на маленькій кількості олії та підсоліть. Очищену цибулю поріжте півкільцями та підсмажте на пательні. Огірки поріжте кубиками, а з тунця відцідіть сік. Яблуко, твердий сир та очищені, зварені на круто яйця потріть на великій терці. Запарений і просушений від вологи чорнослив поріжте кубиками. Зберіть салат, підсолюючи та змащуючи майонезом кожен шар: гриби, цибуля, огірок, сир, тунець, яблуко, чорнослив, яйце. Поставте готовий салат в холодильник щонайменше на 30 хвилин.

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