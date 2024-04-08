С тунцом и яйцом: готовим топовый салат "Вкуся"
8 апреля 2024, 15:14Читати новину українською
Источник:Cookpad
Тунец – замечательный ингредиент для салатов. А вместе с яйцом он создает невероятно вкусное сочетание.
Попробуйте приготовить этот простой, но аппетитный салат. Он нравится едва ли не всем.
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Салат "Вкуся"
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 350 граммов шампиньонов;
– 1 лук;
– 2 кислых огурца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 1 банка тунца в собственном соку;
– 1 большое яблоко;
– 4 яйца;
– 100 граммов чернослива;
– майонез по вкусу. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготовление:
- Грибы порежьте слайсами, пожарьте на сковороде, пока не испарится сок. Затем дотушите их на маленьком количестве масла и подсолите.
- Очищенный лук порежьте полукольцами и поджарьте на сковороде.
- Огурцы порежьте кубиками, а из тунца отцедите сок.
- Яблоко, твердый сыр и очищенные, сваренные вкрутую яйца потрите на крупной терке.
- Запаренный и просушенный от влаги чернослив порежьте кубиками.
- Соберите салат, подсаливая и смазывая майонезом каждый слой: грибы, лук, огурец, сыр, тунец, яблоко, чернослив, яйцо.
- Поставьте готовый салат в холодильник минимум на 30 минут.