У цьому салаті доволі цікаво поєднуються інгредієнти. Багатьом він буде до смаку.

Варто спробувати 10 хвилин – і готово: готуємо класичний "Дністер" – найкращий святковий рецепт

Салат "Шанхай"

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Поріжте шинку брусочками, а цибулю тонкими півкільцями.
  2. Залийте цибулю оцтом та лишіть на 30 хвилин трохи промаринуватися. Найкраще використовувати яблучний, винний чи бальзамічний оцет, адже вони мають м'якіший смак.
  3. Відправте нарізану шинку в салатник. Додайте гриби, ананаси та кукурудзу.
  4. Коли цибуля промаринується, витягніть її з оцту і також відправте у миску.
  5. Заправте салат майонезом, посоліть, поперчіть до смаку та перемішайте