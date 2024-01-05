Праздничный и яркий "Шанхай": готовим простой салат с исключительным вкусом
5 января 2024, 16:40Читати новину українською
Источник:lesya_vasulivna_ya
Вкусные праздничные салаты не всегда сложны в приготовлении. Попытайтесь приготовить "Шанхай" – он очень яркий и аппетитный.
В этом салате очень интересно сочетаются ингредиенты. Многим он будет по вкусу.
Стоит попробовать 10 минут – и готово: готовим классический "Днестр" – лучший праздничный рецепт
Салат "Шанхай"
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 1 баночка кукурузы;
– 1 баночка резаных ананасов;
– 1 баночка маринованных грибов;
– 250 граммов копченой ветчины;
– луковица;
– уксус;
– майонез;
– соль и перец.
Приготовление:
- Порежьте ветчину брусочками, а лук – тонкими полукольцами.
- Залейте уксусом лук и оставьте на 30 минут немного промариноваться. Лучше всего использовать яблочный, винный или бальзамический уксус, ведь они имеют более мягкий вкус.
- Отправьте нарезанную ветчину в салатник. Добавьте грибы, ананасы и кукурузу.
- Когда лук промаринируется, выньте его из уксуса и отправьте в миску.
- Заправьте салат майонезом, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.