Праздничный и яркий "Шанхай": готовим простой салат с исключительным вкусом

5 января 2024, 16:40
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Вкусные праздничные салаты не всегда сложны в приготовлении. Попытайтесь приготовить "Шанхай" – он очень яркий и аппетитный.

В этом салате очень интересно сочетаются ингредиенты. Многим он будет по вкусу.

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Салат "Шанхай"

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 баночка кукурузы;
– 1 баночка резаных ананасов;
– 1 баночка маринованных грибов;
– 250 граммов копченой ветчины;
– луковица;
– уксус;
– майонез;
– соль и перец.

Приготовление:

  1. Порежьте ветчину брусочками, а лук – тонкими полукольцами.
  2. Залейте уксусом лук и оставьте на 30 минут немного промариноваться. Лучше всего использовать яблочный, винный или бальзамический уксус, ведь они имеют более мягкий вкус.
  3. Отправьте нарезанную ветчину в салатник. Добавьте грибы, ананасы и кукурузу.
  4. Когда лук промаринируется, выньте его из уксуса и отправьте в миску.
  5. Заправьте салат майонезом, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
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Автор: Ольга Котів