Сочная курочка сделает его питательным. А интересная заправка превратит блюдо в шедевр.

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Салат "Шаурма"

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе и приправьте специями. Обжарьте в небольшом количестве масла до золотистой корочки.
  2. Огурец и помидор нарежьте произвольными кусочками.
  3. Нарежьте лаваш небольшими кубиками. Также его можно подсушить на сухой сковороде.
  4. Смешайте все ингредиенты для соуса в отдельной миске.
  5. Положите в глубокую миску все ингредиенты для салата, соус и хорошо перемешайте.