Сочная курочка сделает его питательным. А интересная заправка превратит блюдо в шедевр.
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Салат "Шаурма"
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе и приправьте специями. Обжарьте в небольшом количестве масла до золотистой корочки.
- Огурец и помидор нарежьте произвольными кусочками.
- Нарежьте лаваш небольшими кубиками. Также его можно подсушить на сухой сковороде.
- Смешайте все ингредиенты для соуса в отдельной миске.
- Положите в глубокую миску все ингредиенты для салата, соус и хорошо перемешайте.