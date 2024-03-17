Соковита курочка зробить його поживним. А цікава заправка перетворить страву на шедевр.

Варто спробувати Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"

Салат "Шаурма"

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Наріжте куряче філе та приправте спеціями. Обсмажте в невеликій кількості олії до золотистої скоринки.
  2. Огірок та помідор наріжте довільними шматочками.
  3. Наріжте лаваш невеликими кубиками. Також його можна підсушити на сухій пательні.
  4. Змішайте всі інгредієнти для соусу в окремій мисці.
  5. Покладіть у глибоку миску всі інгредієнти для салату, соус та добре перемішайте.