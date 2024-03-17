Соковита курочка зробить його поживним. А цікава заправка перетворить страву на шедевр.
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Салат "Шаурма"
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Наріжте куряче філе та приправте спеціями. Обсмажте в невеликій кількості олії до золотистої скоринки.
- Огірок та помідор наріжте довільними шматочками.
- Наріжте лаваш невеликими кубиками. Також його можна підсушити на сухій пательні.
- Змішайте всі інгредієнти для соусу в окремій мисці.
- Покладіть у глибоку миску всі інгредієнти для салату, соус та добре перемішайте.