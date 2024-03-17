Вы будете шокированы, как не знали о такой вкуснятине раньше: готовим салат "Шаурма"

17 марта 2024, 17:47
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valc_lyubov

Рецептов вкусных и простых салатов есть множество. Одним из таких является "Шаурма".

Сочная курочка сделает его питательным. А интересная заправка превратит блюдо в шедевр.

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Салат "Шаурма"

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 1 куриная грудка;
– приправа к курице по вкусу;
– масло по вкусу;
– 1 лаваш;
– 1 огурец;
– 1 томат;
– 100 граммов салата;
– 50 граммов моркови по-корейски.

Соус:
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки майонеза 67%;
– 1 чайная ложка зернистой горчицы;
– 1 зубчик чеснока;
– черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе и приправьте специями. Обжарьте в небольшом количестве масла до золотистой корочки.
  2. Огурец и помидор нарежьте произвольными кусочками.
  3. Нарежьте лаваш небольшими кубиками. Также его можно подсушить на сухой сковороде.
  4. Смешайте все ингредиенты для соуса в отдельной миске.
  5. Положите в глубокую миску все ингредиенты для салата, соус и хорошо перемешайте.
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Автор: Ольга Котів