Салат с вялеными помидорами и семенами – замечательная закуска или дополнение к ужину для всей семьи. Малосольные огурцы можно заменить свежими, а семенами подсолнечника на тыквенные. Вы можете менять ингредиенты так, чтобы вам нравилось лучше.
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Салат с вялеными помидорами и семенами подсолнечника
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Промойте листья салата под проточной водой.
- Вяленые помидоры нарежьте соломкой.
- Огурцы нарежьте кубиками.
- Семена поджарьте на сковороде без жира.
- Смешайте томатное масло с солью и приправой для салата.
- Все ингредиенты поместите в миску и полейте заправкой, тщательно перемешайте.
- Подавайте салат сразу после приготовления.