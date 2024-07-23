Салат с вялеными помидорами и семенами – замечательная закуска или дополнение к ужину для всей семьи. Малосольные огурцы можно заменить свежими, а семенами подсолнечника на тыквенные. Вы можете менять ингредиенты так, чтобы вам нравилось лучше.

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Салат с вялеными помидорами и семенами подсолнечника

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 грамм листьев салата;

– 150 грамм маслин;

– 150 грамм вяленых помидоров в масле 150 граммов;

– 140 грамм семян подсолнечника;

– 5 средних малосольных огурцов.

Приготовление:

Промойте листья салата под проточной водой. Вяленые помидоры нарежьте соломкой. Огурцы нарежьте кубиками. Семена поджарьте на сковороде без жира. Смешайте томатное масло с солью и приправой для салата. Все ингредиенты поместите в миску и полейте заправкой, тщательно перемешайте. Подавайте салат сразу после приготовления.

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