Салат с вялеными помидорами и семенами – замечательная закуска или дополнение к ужину для всей семьи. Малосольные огурцы можно заменить свежими, а семенами подсолнечника на тыквенные. Вы можете менять ингредиенты так, чтобы вам нравилось лучше.

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Салат с вялеными помидорами и семенами подсолнечника

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Промойте листья салата под проточной водой.
  2. Вяленые помидоры нарежьте соломкой.
  3. Огурцы нарежьте кубиками.
  4. Семена поджарьте на сковороде без жира.
  5. Смешайте томатное масло с солью и приправой для салата.
  6. Все ингредиенты поместите в миску и полейте заправкой, тщательно перемешайте.
  7. Подавайте салат сразу после приготовления.