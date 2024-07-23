Салат з в'яленими помідорами та насінням – чудова закуска або доповнення до вечері для всієї родини. Малосольні огірки можна замінити свіжими, а насінням соняшника на гарбузове. Ви можете змінювати інгредінти так, щоб вам смакувало якнайкраще.

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Салат з в'яленими помідорами та насінням соняшника

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Промийте листя салату під проточною водою.
  2. В'ялені помідори наріжте соломкою.
  3. Огірки наріжте кубиками.
  4. Насіння підсмажте на сковороді без жиру.
  5. Змішайте томатну олію з сіллю і приправою для салату.
  6. Всі інгредієнти помістіть в миску і полийте заправкою, ретельно перемішайте.
  7. Подавайте салат відразу після приготування.