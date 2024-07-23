Прекрасно подойдет на ужин: салат с вялеными помидорами и семенами подсолнечника

23 июля 2024, 19:41
Читати новину українською

Источник:

Fajne gotowanie

Если вы в раздумьях, что вкусного и полезного приготовить на ужин, быстрый салат с вялеными помидорами точно подойдет для вас. У него такой особенный вкус!

Салат с вялеными помидорами и семенами – замечательная закуска или дополнение к ужину для всей семьи. Малосольные огурцы можно заменить свежими, а семенами подсолнечника на тыквенные. Вы можете менять ингредиенты так, чтобы вам нравилось лучше.

Не пропустите Приготовьте особое летнее блюдо с помидорами: рецепт закуски по-итальянски

Салат с вялеными помидорами и семенами подсолнечника

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 грамм листьев салата;
– 150 грамм маслин;
– 150 грамм вяленых помидоров в масле 150 граммов;
– 140 грамм семян подсолнечника;
– 5 средних малосольных огурцов.

Приготовление:

  1. Промойте листья салата под проточной водой.
  2. Вяленые помидоры нарежьте соломкой.
  3. Огурцы нарежьте кубиками.
  4. Семена поджарьте на сковороде без жира.
  5. Смешайте томатное масло с солью и приправой для салата.
  6. Все ингредиенты поместите в миску и полейте заправкой, тщательно перемешайте.
  7. Подавайте салат сразу после приготовления.
Вкуснятина для взрослых и детей: готовим оладьи из кабачка.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська