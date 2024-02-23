Этот салат очень просто готовится. Несмотря на это он поражает своим вкусом.

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Салат с курицей

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Нарежьте очищенный лук кубиками. Выложите в миску, посыпьте солью и сахаром и залейте уксусом и кипятком. Оставьте на 15 минут.
  2. Тем временем отварите куриное филе, немного охладите его и нарежьте кубиками.
  3. В миску положите нарезанную курицу, измельченные кубиками огурцы и вареные вкрутую яйца, а также консервированную кукурузу.
  4. С лука слейте воду и добавьте к остальным ингредиентам. Приправьте салат майонезом и сметаной, посолите и поперчите и хорошо перемешайте.