Цей салат дуже просто готується. Попри це він вражає своїм смаком.
Буде смачно Рожевий салат з буряка: бюджетний рецепт, який підійде навіть на свято
Салат з куркою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Наріжте очищену цибулю кубиками. Викладіть в миску, посипте сіллю і цукром та залийте оцтом і окропом. Залиште на 15 хвилин.
- Тим часом відваріть куряче філе, трохи охолодіть його та наріжте кубиками.
- У миску покладіть нарізану курку, подрібнені кубиками огірки й варені на круто яйця, а також консервовану кукурудзу.
- З цибулі злийте воду і додайте до решти інгредієнтів. Приправте салат майонезом і сметаною, посоліть і поперчіть та добре перемішайте.