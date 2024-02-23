Цей салат дуже просто готується. Попри це він вражає своїм смаком.

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Салат з куркою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Наріжте очищену цибулю кубиками. Викладіть в миску, посипте сіллю і цукром та залийте оцтом і окропом. Залиште на 15 хвилин.
  2. Тим часом відваріть куряче філе, трохи охолодіть його та наріжте кубиками.
  3. У миску покладіть нарізану курку, подрібнені кубиками огірки й варені на круто яйця, а також консервовану кукурудзу.
  4. З цибулі злийте воду і додайте до решти інгредієнтів. Приправте салат майонезом і сметаною, посоліть і поперчіть та добре перемішайте.