Салат "Вечерний": гениальный рецепт с курицей и кукурузой, который разорвал тикток
23 февраля 2024, 22:31Читати новину українською
Источник:mil_alexx_pp
Салат с курицей и консервированной кукурузой прекрасно подойдет к праздничному или будничному столу. Маринованный лук превратит его в настоящее чудо.
Этот салат очень просто готовится. Несмотря на это он поражает своим вкусом.
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Салат с курицей
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов огурцов;
– 200 граммов куриного филе;
– 3 яйца;
– 120 граммов консервированной кукурузы;
– 50 граммов лука;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 1 столовая ложка майонеза;
– соль, перец по вкусу.
Для маринования лука:
– 2 столовые ложки уксуса;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 50 граммов горячей воды.
Приготовление:
- Нарежьте очищенный лук кубиками. Выложите в миску, посыпьте солью и сахаром и залейте уксусом и кипятком. Оставьте на 15 минут.
- Тем временем отварите куриное филе, немного охладите его и нарежьте кубиками.
- В миску положите нарезанную курицу, измельченные кубиками огурцы и вареные вкрутую яйца, а также консервированную кукурузу.
- С лука слейте воду и добавьте к остальным ингредиентам. Приправьте салат майонезом и сметаной, посолите и поперчите и хорошо перемешайте.