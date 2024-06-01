Вы будете готовить его снова и снова: рецепт немецкого яичного салата
1 июня 2024, 15:50Читати новину українською
Источник:Shuba
Хоть раз в жизни вы должны попробовать этот салат. Он станет достойной заменой классическим Шубе и Оливье.
Немецкий яичный салат готовится очень просто. В то же время его вкус – незабываемый.
Будет вкусно Настоящий хит этого лета: приготовьте кабачки с фаршем в кляре
Немецкий яичный салат
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 6 яиц;
– 2 маринованных огурца;
– зеленый лук по вкусу;
– 60 граммов майонеза 67%;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– 1 яблоко;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Сварите яйца вкрутую. Для этого их надо положить в холодную воду, поставить кастрюлю на огонь и проварить после закипания 10 минут. Далее остудите яйца в холодной воде, а затем почистьте от скорлупы.
- Нарежьте вареные яйца, очищенное яблоко и маринованные огурцы небольшими кубиками. Мелко нарежьте зеленый лук.
- Смешайте нарезанные ингредиенты в миске и добавьте майонез, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Хорошо перемешайте и подавайте к столу.