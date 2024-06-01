Німецький яєчний салат готується дуже просто. Водночас його смак – незабутній.
Буде смачно Справжній хіт цього літа: приготуйте кабачки з фаршем у клярі
Німецький яєчний салат
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Зваріть яйця на круто. Для цього їх треба покласти у холодну воду, поставити каструлю на вогонь та проварити після закипання 10 хвилин. Далі остудіть яйця у холодній воді, а потім почистьте від шкаралупи.
- Наріжте варені яйця, очищене яблуко та мариновані огірки невеликими кубиками. Дрібно наріжте зелену цибулю.
- Змішайте нарізані інгредієнти у мисці та додайте майонез, лимонний сік, гірчицю, сіль та перець. Гарно перемішайте та подавайте до столу.