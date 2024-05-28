В 10 раз лучше, чем Оливье: готовим вкуснейший салат с курицей "Столичный"
28 мая 2024, 20:59Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Салаты с майонезной заправкой – классика праздничного стола. Попробуйте приготовить "Столичный" – он вам точно понравится.
Он несколько похож на Оливье. Однако готовится без вареной колбасы.
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Салат "Столичный"
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 3 отварные картофелины;
– 4 – 5 вареных вкрутую яиц;
– 5 – 6 консервированных огурцов;
– 1 банка консервированного горошка;
– 250 граммов вареной курицы;
– 150 граммов вареной говядины;
– 70 граммов майонеза;
– специи по вкусу.
Смотрите видео, как приготовить салат "Столичный"
Приготовление:
- Яйца, картофель и мясо отварите до готовности и нарежьте кубиком.
- Огурцы измельчите и добавьте к другим ингредиентам.
- Добавьте горошек, посолите, поперчите по вкусу и добавьте майонез.
- Хорошо перемешайте и подавайте.