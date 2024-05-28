В 10 раз лучше, чем Оливье: готовим вкуснейший салат с курицей "Столичный"

28 мая 2024, 20:59
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Источник:

yuliia.senych

Салаты с майонезной заправкой – классика праздничного стола. Попробуйте приготовить "Столичный" – он вам точно понравится.

Он несколько похож на Оливье. Однако готовится без вареной колбасы.

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Салат "Столичный"

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 отварные картофелины;
– 4 – 5 вареных вкрутую яиц;
– 5 – 6 консервированных огурцов;
– 1 банка консервированного горошка;
– 250 граммов вареной курицы;
– 150 граммов вареной говядины;
– 70 граммов майонеза;
– специи по вкусу.

Смотрите видео, как приготовить салат "Столичный"

Приготовление:

  1. Яйца, картофель и мясо отварите до готовности и нарежьте кубиком.
  2. Огурцы измельчите и добавьте к другим ингредиентам.
  3. Добавьте горошек, посолите, поперчите по вкусу и добавьте майонез.
  4. Хорошо перемешайте и подавайте.
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Автор: Ольга Котів