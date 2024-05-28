Він дещо схожий на Олів'є. Проте готується без вареної ковбаси.
Варто спробувати Раз, два – і готово: приготуйте фантастичну моркву по-корейськи вдома – секретний рецепт
Салат "Столичний"
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
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Приготування️:
- Яйця, картоплю та м'ясо відваріть до готовності та наріжте кубиком.
- Огірки подрібніть та додайте до інших інгредієнтів.
- Додайте горошок, посоліть, поперчіть до смаку та додайте майонез.
- Добре перемішайте та подавайте.