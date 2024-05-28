Він дещо схожий на Олів'є. Проте готується без вареної ковбаси.

Варто спробувати Раз, два – і готово: приготуйте фантастичну моркву по-корейськи вдома – секретний рецепт

Салат "Столичний"

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

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Приготування️:

  1. Яйця, картоплю та м'ясо відваріть до готовності та наріжте кубиком.
  2. Огірки подрібніть та додайте до інших інгредієнтів.
  3. Додайте горошок, посоліть, поперчіть до смаку та додайте майонез.
  4. Добре перемішайте та подавайте.