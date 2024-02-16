Непристойно швидко: рецепт дуже смачного салату з 3 інгредієнтів за 5 хвилин

Салат з моркви з консервованим ананасом готується просто. Треба лише нарізати інгредієнти та все змішати.
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Салат з ананасом, морквою і твердим сиром
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Смачний салат можна приготувати навіть з моркви / Фото Unsplash
Приготування:
- Почистьте і натріть моркву. Також натріть твердий сир.
- Якщо використовуєте свіжий ананас, почистьте його. І свіжий, і консервований ананас треба нарізати кубиками.
- Змішайте всі інгредієнти, додайте подрібнений часник, заправте майонезом та перемішайте. Доведіть до смаку сіллю та чорним меленим перцем за бажанням.