Салат з моркви з консервованим ананасом готується просто. Треба лише нарізати інгредієнти та все змішати.

Варто спробувати Ви забудете про магазинну: готуємо просту варену ковбасу з курячих стегенець – найкращий рецепт

Салат з ананасом, морквою і твердим сиром

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Непристойно швидко: рецепт дуже смачного салату з 3 інгредієнтів за 5 хвилин
Смачний салат можна приготувати навіть з моркви / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Почистьте і натріть моркву. Також натріть твердий сир.
  2. Якщо використовуєте свіжий ананас, почистьте його. І свіжий, і консервований ананас треба нарізати кубиками.
  3. Змішайте всі інгредієнти, додайте подрібнений часник, заправте майонезом та перемішайте. Доведіть до смаку сіллю та чорним меленим перцем за бажанням.