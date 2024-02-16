Непристойно швидко: рецепт дуже смачного салату з 3 інгредієнтів за 5 хвилин

Салат з моркви з консервованим ананасом готується просто. Треба лише нарізати інгредієнти та все змішати.

Варто спробувати Ви забудете про магазинну: готуємо просту варену ковбасу з курячих стегенець – найкращий рецепт

Салат з ананасом, морквою і твердим сиром

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 середні морквини;

– 300 грамів консервованого чи свіжого ананаса;

– 150 грамів твердого сиру;

– 3 зубчики часнику;

– 1 – 2 столові ложки майонезу.



Смачний салат можна приготувати навіть з моркви / Фото Unsplash

Приготування:

Почистьте і натріть моркву. Також натріть твердий сир. Якщо використовуєте свіжий ананас, почистьте його. І свіжий, і консервований ананас треба нарізати кубиками. Змішайте всі інгредієнти, додайте подрібнений часник, заправте майонезом та перемішайте. Доведіть до смаку сіллю та чорним меленим перцем за бажанням.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачний та бюджетний салат з печінкою.