Неприлично быстро: рецепт очень вкусного салата из 3 ингредиентов за 5 минут

Очень вкусный салат может быть по-настоящему простым. Попробуйте воспользоваться этим мегабыстрым рецептом.

Салат из моркови с консервированным ананасом готовится просто. Надо только нарезать ингредиенты и все смешать.

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Салат с ананасом, морковью и твердым сыром

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

– 3 средние морковки;– 300 граммов консервированного или свежего ананаса;– 150 граммов твердого сыра;– 3 зубчика чеснока;– 1 – 2 столовые ложки майонеза.



Вкусный салат можно приготовить даже из моркови / Фото Unsplash

Приготовление:

Почистьте и натрите морковь. Также натрите твердый сыр. Если используете свежий ананас, почистьте его. И свежий, и консервированный ананас надо нарезать кубиками. Смешайте все ингредиенты, добавьте измельченный чеснок, заправьте майонезом и перемешайте. Доведите до вкуса солью и черным молотым перцем по желанию.