Три вкусных салата из редиса: рецепты с яйцом, творогом и овощами на любой вкус

Купили на рынке редиску, но не знаете, что с ней приготовить? Мы подготовили для вас три рецепта вкусных салатов из редиса, которые можно подавать к столу как салат или намазку на хлеб.
Редис – одним из первых появляется на рынке из овощей. Он низкокалориен и его советуют употреблять при лишнем весе. В редьке содержится много полезных витаминов и минералов.
Читайте также Чем Украина кормит мир: какие отечественные продукты – самые популярные заграницей
С редиса можно готовить вкусные и питательные салаты, а заправлять их можно как обычным маслом, так и сметаной, греческим йогуртом или майонезом.
Также из редиски можно готовить вкусные намазки на хлеб или гренки – объедение!
Не советуем вам запекать редиску, ведь тогда она уже не такая сочная. Лучше всего употреблять ее свежей.
Три салата с редисом
Салат из редиса и яйца на домашнем майонезе
Салат с яйцом и редисом / Фото FoodPon
– редис;
– 3 – 4 куриных яйца,
– зеленый лук;
– домашний майонез
– соль по вашему вкусу;
– черный молотый перец по вашему вкусу.
- Тщательно помойте редис, срежьте хвостики и еще раз промойте водой от грязи.
- Отварите яйца в подсоленной воде до готовности, 7 – 8 минут будет достаточно.
- Отваренные яйца охладите в воде, очистите от скорлупы и натрите на крупной терке.
- Редис натереть на крупной терке к яйцам. Зеленый лук нарежьте кольцами, добавьте к яйцам.
- Заправьте салат специями, домашним майонезом и перемешайте.
- Подавайте салат в миске или на гренках. Приятного аппетита!
Салат из редиса, помидоров и огурцов
Иингредиенты:
Салат из свежих овощей / Фото FoodPon
– редис на ваш вкус;
– 3 – 4 помидора;
– 1 большой огурец;
– фиолетовый лук;
– оливковое масло,
– соль по вашему вкусу;
– черный молотый перец по вашему вкусу.
- Тщательно помойте овощи, удалите хвостики из редиски и помидоров.
- Нарежьте редис тонкими кольцами, огурец нарежьте полукольцами – сначала разрежьте его на половину вдоль, а потом полукольцами.
- Нарежьте помидоры небольшими кусочками, а лук кольцами.
- Смешайте в салатнице все нарезанные овощи и заправьте маслом и специями.
- Перемешайте салат и подавайте к столу к печеной картошечке или мясу. Приятного аппетита!
Салат из редиса и козьего сыра или творога
Салат-намазка из сыра и редиса / Фото FoodPon
– козий сыр или творог на ваш вкус;
– редис на ваш вкус;
– молотая копченая паприка;
– сметана на ваш вкус;
– соль,
– черный молотый перец.
- Если вы выбрали для салата козий сыр – выложите его в салатницу, если домашний кисломолочный – перетрите его через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Тщательно помойте редиску водой, удалите хвостики. Нарежьте редис кольцами и добавьте к сыру.
- Заправьте копченой паприкой, солью, перцем и тщательно перемешайте салат.
- Творог можно заправить сметаной, а вот козий сыр уже достаточно влажный и не требует заправки.
- Подавайте сырный салат с редисом в салатнице к завтраку или намажьте на кусочки свежего хлеба. Приятного аппетита!