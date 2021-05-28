Три вкусных салата из редиса: рецепты с яйцом, творогом и овощами на любой вкус

Купили на рынке редиску, но не знаете, что с ней приготовить? Мы подготовили для вас три рецепта вкусных салатов из редиса, которые можно подавать к столу как салат или намазку на хлеб.

Редис – одним из первых появляется на рынке из овощей. Он низкокалориен и его советуют употреблять при лишнем весе. В редьке содержится много полезных витаминов и минералов.

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С редиса можно готовить вкусные и питательные салаты, а заправлять их можно как обычным маслом, так и сметаной, греческим йогуртом или майонезом.

Также из редиски можно готовить вкусные намазки на хлеб или гренки – объедение!

Не советуем вам запекать редиску, ведь тогда она уже не такая сочная. Лучше всего употреблять ее свежей.

Три салата с редисом

Салат из редиса и яйца на домашнем майонезе



Салат с яйцом и редисом / Фото FoodPon

Тщательно помойте редис, срежьте хвостики и еще раз промойте водой от грязи. Отварите яйца в подсоленной воде до готовности, 7 – 8 минут будет достаточно. Отваренные яйца охладите в воде, очистите от скорлупы и натрите на крупной терке. Редис натереть на крупной терке к яйцам. Зеленый лук нарежьте кольцами, добавьте к яйцам. Заправьте салат специями, домашним майонезом и перемешайте. Подавайте салат в миске или на гренках. Приятного аппетита!

Салат из редиса, помидоров и огурцов



Салат из свежих овощей / Фото FoodPon

Тщательно помойте овощи, удалите хвостики из редиски и помидоров. Нарежьте редис тонкими кольцами, огурец нарежьте полукольцами – сначала разрежьте его на половину вдоль, а потом полукольцами. Нарежьте помидоры небольшими кусочками, а лук кольцами. Смешайте в салатнице все нарезанные овощи и заправьте маслом и специями. Перемешайте салат и подавайте к столу к печеной картошечке или мясу. Приятного аппетита!

Салат из редиса и козьего сыра или творога

– редис;– 3 – 4 куриных яйца,– зеленый лук;– домашний майонез– соль по вашему вкусу;– черный молотый перец по вашему вкусу.– редис на ваш вкус;– 3 – 4 помидора;– 1 большой огурец;– фиолетовый лук;– оливковое масло,– соль по вашему вкусу;– черный молотый перец по вашему вкусу.



Салат-намазка из сыра и редиса / Фото FoodPon

Если вы выбрали для салата козий сыр – выложите его в салатницу, если домашний кисломолочный – перетрите его через мелкое сито, чтобы не было комочков. Тщательно помойте редиску водой, удалите хвостики. Нарежьте редис кольцами и добавьте к сыру. Заправьте копченой паприкой, солью, перцем и тщательно перемешайте салат. Творог можно заправить сметаной, а вот козий сыр уже достаточно влажный и не требует заправки. Подавайте сырный салат с редисом в салатнице к завтраку или намажьте на кусочки свежего хлеба. Приятного аппетита!

– козий сыр или творог на ваш вкус;– редис на ваш вкус;– молотая копченая паприка;– сметана на ваш вкус;– соль,– черный молотый перец.