Редис – одним из первых появляется на рынке из овощей. Он низкокалориен и его советуют употреблять при лишнем весе. В редьке содержится много полезных витаминов и минералов.

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С редиса можно готовить вкусные и питательные салаты, а заправлять их можно как обычным маслом, так и сметаной, греческим йогуртом или майонезом.

Также из редиски можно готовить вкусные намазки на хлеб или гренки – объедение!

Не советуем вам запекать редиску, ведь тогда она уже не такая сочная. Лучше всего употреблять ее свежей.

Три салата с редисом

Салат из редиса и яйца на домашнем майонезе



Салат с яйцом и редисом / Фото FoodPon

Ингредиенты:

– редис;

– 3 – 4 куриных яйца,

– зеленый лук;

– домашний майонез

– соль по вашему вкусу;

– черный молотый перец по вашему вкусу.

Тщательно помойте редис, срежьте хвостики и еще раз промойте водой от грязи. Отварите яйца в подсоленной воде до готовности, 7 – 8 минут будет достаточно. Отваренные яйца охладите в воде, очистите от скорлупы и натрите на крупной терке. Редис натереть на крупной терке к яйцам. Зеленый лук нарежьте кольцами, добавьте к яйцам. Заправьте салат специями, домашним майонезом и перемешайте. Подавайте салат в миске или на гренках. Приятного аппетита!

Салат из редиса, помидоров и огурцов



Салат из свежих овощей / Фото FoodPon

Иингредиенты:

– редис на ваш вкус;

– 3 – 4 помидора;

– 1 большой огурец;

– фиолетовый лук;

– оливковое масло,

– соль по вашему вкусу;

– черный молотый перец по вашему вкусу.

Тщательно помойте овощи, удалите хвостики из редиски и помидоров. Нарежьте редис тонкими кольцами, огурец нарежьте полукольцами – сначала разрежьте его на половину вдоль, а потом полукольцами. Нарежьте помидоры небольшими кусочками, а лук кольцами. Смешайте в салатнице все нарезанные овощи и заправьте маслом и специями. Перемешайте салат и подавайте к столу к печеной картошечке или мясу. Приятного аппетита!

Салат из редиса и козьего сыра или творога



Салат-намазка из сыра и редиса / Фото FoodPon

Иингредиенты:

– козий сыр или творог на ваш вкус;

– редис на ваш вкус;

– молотая копченая паприка;

– сметана на ваш вкус;

– соль,

– черный молотый перец.