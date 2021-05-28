Редис – одним из первых появляется на рынке из овощей. Он низкокалориен и его советуют употреблять при лишнем весе. В редьке содержится много полезных витаминов и минералов.

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С редиса можно готовить вкусные и питательные салаты, а заправлять их можно как обычным маслом, так и сметаной, греческим йогуртом или майонезом.

Также из редиски можно готовить вкусные намазки на хлеб или гренки – объедение!

Не советуем вам запекать редиску, ведь тогда она уже не такая сочная. Лучше всего употреблять ее свежей.

Три салата с редисом

Салат из редиса и яйца на домашнем майонезе


Салат с яйцом и редисом / Фото FoodPon

  1. Тщательно помойте редис, срежьте хвостики и еще раз промойте водой от грязи.
  2. Отварите яйца в подсоленной воде до готовности, 7 – 8 минут будет достаточно.
  3. Отваренные яйца охладите в воде, очистите от скорлупы и натрите на крупной терке.
  4. Редис натереть на крупной терке к яйцам. Зеленый лук нарежьте кольцами, добавьте к яйцам.
  5. Заправьте салат специями, домашним майонезом и перемешайте.
  6. Подавайте салат в миске или на гренках. Приятного аппетита!

Салат из редиса, помидоров и огурцов


Салат из свежих овощей / Фото FoodPon

  1. Тщательно помойте овощи, удалите хвостики из редиски и помидоров.
  2. Нарежьте редис тонкими кольцами, огурец нарежьте полукольцами – сначала разрежьте его на половину вдоль, а потом полукольцами.
  3. Нарежьте помидоры небольшими кусочками, а лук кольцами.
  4. Смешайте в салатнице все нарезанные овощи и заправьте маслом и специями.
  5. Перемешайте салат и подавайте к столу к печеной картошечке или мясу. Приятного аппетита!

Салат из редиса и козьего сыра или творога


Салат-намазка из сыра и редиса / Фото FoodPon

  1. Если вы выбрали для салата козий сыр – выложите его в салатницу, если домашний кисломолочный – перетрите его через мелкое сито, чтобы не было комочков.
  2. Тщательно помойте редиску водой, удалите хвостики. Нарежьте редис кольцами и добавьте к сыру.
  3. Заправьте копченой паприкой, солью, перцем и тщательно перемешайте салат.
  4. Творог можно заправить сметаной, а вот козий сыр уже достаточно влажный и не требует заправки.
  5. Подавайте сырный салат с редисом в салатнице к завтраку или намажьте на кусочки свежего хлеба. Приятного аппетита!