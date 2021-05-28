Редиска – однією з перших з'являється на ринку з овочів. Вона низькокалорійна та її радять вживати при зайвій вазі. У редисці міститься багато корисних вітамінів та мінералів.

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З редиски можна готувати смачні та поживні салати, а заправляти їх можна як звичайною олією, так і сметаною, грецьким йогуртом чи майонезом.

Також з редиски можна готувати смачні намазки на хліб чи грінки – смакота!

Не радимо вам запікати редиску, адже тоді вона вже не така соковита. Найкраще вживати її свіжою.

Три салати з редискою

Салат з редиски і яйця на домашньому майонезі

Салат з яйцем і редискою / Фото FoodPon

Інгредієнти:

– редиска;

– 3 – 4 курячих яйця;

– зелена цибулька;

– домашній майонез;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Ретельно помийте редиску, зріжте хвостики та ще раз промийте водою від бруду. Відваріть яйця у підсоленій воді до готовності, 7 – 8 хвилин буде достатньо. Відварені яйця охолодіть у воді, почистіть від шкарлупи та натріть на грубій тертці. Редиску натріть на грубій тертці до яєць. Зелену цибульку наріжте кільцями, додайте до яєць. Заправте салат спеціями та домашнім майонезом і перемішайте. Подавайте салат в мисочці або на грінках. Смачного!

Салат з редиски та помідорів і огірків





Салат зі свіжих овочів / Фото FoodPon

Інгредієнти:

– редиска на ваш смак;

– 3 – 4 помідори;

– 1 великий огірок;

– фіолетова цибуля;

– оливкова олія;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Ретельно помийте овочі, видаліть хвостики з редиски та помідорів. Наріжте редиску тонкими кільцями, огірок наріжте півкільцями – спочатку розріжте його на половину повздовж, а далі півкільцями. Наріжте помідори невеликими шматочками, а цибулю кільцями. Змішайте у салатниці всі нарізані овочі та заправте олією і спеціями. Вимішайте салат та подавайте до столу до печеної картопельки або м'яса. Смачного!

Салат з редиски та козиного або домашнього сиру

Салат-намазка з сиру і редиски / Фото FoodPon

Інгредієнти:

– козиний сир або кисломолочний на ваш смак;

– редиска на ваш смак;

– мелена копчена паприка;

– сметана на ваш смак;

– сіль;

– чорний мелений перець.