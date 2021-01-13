Смачні рецепти салатів з куркою на Старий Новий Рік
До вашої уваги добірка рецептів салатів з куркою до святкового столу. Вони надзвичайно смачні та легкі у приготуванні.
Салати з куркою – дієтичні та низькокалорійні. Ніжне м'ясо чудово поєднується з будь-якими продуктами. Smachno News зібрав підбірку рецептів смачних і корисних салатів, які сподобаються усій родині.
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Салат з куркою і ананасами
Салат з куркою і ананасами
- Ретельно помийте куряче філе, відваріть у підсоленій воді до готовності, охолодіть та наріжте кубиками.
- Окремо почистіть помідор від шкірки, наріжте скибочками. На дрібній тертці натріть сир.
- У тарілку викладіть листя салату, кубики курятини, помідор, тертий сир, додайте солі, перець, олію, збризніть соком лимона, перемішайте.
Салат з куркою і чорносливом
Салат з куркою і чорносливом
- Помийте куряче філе, у каструлі відваріть до готовності, охолодіть та наріжте кубиками.
- Чорнослив помийте, залийте окропом на 15 хвилин, зцедіть воду, наріжте скибочками. Огірок помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Твердий сир натріть на грубій тертці.
- Для приготування соусу у мисці змішайте сметану з гірчицею, додайте олії, лимонний сік, спеції, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Викладіть у салатник кубики курочки, додайте чорнослив, тертий сир, огірок, сіль, перець, змастіть соусом.
Салат з куркою, фетою і виноградом
Салат з куркою, фетою і виноградом
- Куряче філе помийте, відваріть у підсоленій воді до готовності, охолодіть та наріжте кубиками.
- Помийте, почистіть від шкірки, кісточок зелене яблуко, натріть на грубій тертці. Почистіть свіжий огірок, наріжте кубиками. Фету наріжте кубиками.
- Для приготування заправки змішайте у мисці сметану з олією, гірчицею, додайте лимонний сік, сіль, спеції, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Викладіть на тарілку куряче філе, фету, виноград, огірок, яблуко, горіхи, змастіть салат заправкою, перемішайте.
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Салат з куркою, гранатом і горіхами
Салат з куркою, гранатом і горіхами
- Куряче філе помийте, відваріть у підсоленій воді до готовності, охолодіть та наріжте кубиками.
- Помийте, почистіть від шкірки гранат. Пекінську капусту наріжте тонкою соломкою, твердий сир – кубиками.
- Для приготування заправки змішайте у мисці сметану з олією, гірчицею, додайте лимонний сік, сіль, спеції, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Викладіть на тарілку капусту, куряче філе, додайте горіхи, сир, змастіть салат заправкою, ретельно перемішайте, зверху викладіть зерня граната.
Салат з куркою, яйцем і томатами
Салат з куркою, яйцем і томатами
- Для приготування салату помийте куряче філе, відваріть у підсоленій воді до готовності, охолодіть та наріжте кубиками. Окремо відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, наріжте скибочками.
- Помийте, почистіть помідори від шкірки, наріжте кубиками.
- Для приготування заправки змішайте у мисці сметану з олією, гірчицею, додайте сіль, спеції, лимонний сік, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Викладіть на тарілку листя салату, куряче філе, додайте томати, яйця, змастіть салат заправкою, ретельно перемішайте, задекоруйте листям петрушки. Смачного!
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