До вашої уваги добірка рецептів салатів з куркою до святкового столу. Вони надзвичайно смачні та легкі у приготуванні.

Салати з куркою – дієтичні та низькокалорійні. Ніжне м'ясо чудово поєднується з будь-якими продуктами. Smachno News зібрав підбірку рецептів смачних і корисних салатів, які сподобаються усій родині.

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Салат з куркою і ананасами

Салат з куркою і ананасами

Інгредієнти:

– 350 г курячого філе;

– пучок свіжого зеленого салату;

– 1 свіжий помідор;

– 200 г сиру Моцарела;

– 50 г ананаса (консервованого);

– 2 ст. л оливкової олії.

– лимонний сік;

– сіль, перець.

Ретельно помийте куряче філе, відваріть у підсоленій воді до готовності, охолодіть та наріжте кубиками. Окремо почистіть помідор від шкірки, наріжте скибочками . На дрібній тертці натріть сир. У тарілку викладіть листя салату, кубики курятини, помідор, тертий сир, додайте солі, перець, олію, збризніть соком лимона, перемішайте.

Салат з куркою і чорносливом

Салат з куркою і чорносливом

Інгредієнти:

– 400 г курячого філе;

– 150 г чорносливу;

– 150 твердого сиру;

– 1 огірок;

– 50 г кукурудзи (консервована);

– 1 ч. л гірчиці;

– 300 мл оливкової олії;

– 1 ч. л лимонного соку;

– сіль;

– 100 г нежирної сметани.

Помийте куряче філе, у каструлі відваріть до готовності, охолодіть та наріжте кубиками. Чорнослив помийте, залийте окропом на 15 хвилин, зцедіть воду, наріжте скибочками. Огірок помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Твердий сир натріть на грубій тертці. Для приготування соусу у мисці змішайте сметану з гірчицею, додайте олії, лимонний сік, спеції, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Викладіть у салатник кубики курочки, додайте чорнослив, тертий сир, огірок, сіль, перець, змастіть соусом.

Салат з куркою, фетою і виноградом

Салат з куркою, фетою і виноградом

Інгредієнти:

– 350 г курячого філе;

– 1 зелене яблуко;

– 1 свіжий огірок;

– 200 г фети;

– 100 г винограду без кісточок;

– 1 ст. л волоських горіхів;

– 2 ст. л оливкової олії;

– 1 ч.л гірчиці;

– 150 г нежирної сметани.

– лимонний сік;

– сіль, перець.

Куряче філе помийте, відваріть у підсоленій воді до готовності, охолодіть та наріжте кубиками. Помийте, почистіть від шкірки, кісточок зелене яблуко, натріть на грубій тертці. Почистіть свіжий огірок, наріжте кубиками. Фету наріжте кубиками. Для приготування заправки змішайте у мисці сметану з олією, гірчицею, додайте лимонний сік, сіль, спеції, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Викладіть на тарілку куряче філе, фету, виноград, огірок, яблуко, горіхи, змастіть салат заправкою, перемішайте.

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Салат з куркою, гранатом і горіхами

Салат з куркою, гранатом і горіхами

Інгредієнти:

– 350 г курячого філе;

– 350 пекінської капусти;

– 1 гранат;

– 200 г твердого сиру;

– 1 ст. л волоських горіхів;

– 2 ст. л оливкової олії.

– 1 ч.л гірчиці;

– 150 г нежирної сметани.

– лимонний сік;

– сіль, перець.

Куряче філе помийте, відваріть у підсоленій воді до готовності, охолодіть та наріжте кубиками. Помийте, почистіть від шкірки гранат. Пекінську капусту наріжте тонкою соломкою, твердий сир – кубиками. Для приготування заправки змішайте у мисці сметану з олією, гірчицею, додайте лимонний сік, сіль, спеції, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Викладіть на тарілку капусту, куряче філе, додайте горіхи, сир, змастіть салат заправкою, ретельно перемішайте, зверху викладіть зерня граната.

Салат з куркою, яйцем і томатами

Салат з куркою, яйцем і томатами

Інгредієнти:

– 400 г курячого філе;

– 3 яйця;

– 2 томати;

– пучок свіжого зеленого салату;

– петрушка;

– 2 ст. л оливкової олії;

– 1 ч.л гірчиці;

– 150 г нежирної сметани;

– лимонний сік;

– сіль, перець.