Сало "Пятиминутка" станет не только аппетитной закуской, но и отличным перекусом в обычный день. Его вкусно есть со ржаным хлебом и луком.
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Сало "Пятиминутка" в рассоле
- Время: 20 минут + 5 дней
- Порций: 15
Приготовление:
- Сало промойте и обсушите салфетками. Нарежьте средними кусочками.
- В кастрюлю выложите все специи, кроме лаврового листа и соли. Доведите до кипения и варите 5 минут. Затем рассол остудите.
- В чистые небольшие банки выложите по лавровому листку, веточке укропа и петрушки.
- Разложите сало по банкам и залейте до верха рассолом. Накройте крышками и оставьте на 2 суток в прохладном месте.
- Затем слейте из банок маринад и приготовьте новый рассол из 100 граммов соли и 1 литра воды. Доведите до кипения, варите 5 минут, после чего остудите.
- В банки с салом выложите нарезанный полукольцами лук и зубчики чеснока. Залейте новым маринадом и оставьте в холодильнике еще на 3 суток.