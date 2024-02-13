Сало "Пятиминутка" станет не только аппетитной закуской, но и отличным перекусом в обычный день. Его вкусно есть со ржаным хлебом и луком.

Будет вкусно В 10 раз вкуснее, чем с тестом: готовим сказочный пирог с рисом и курицей

Сало "Пятиминутка" в рассоле

Время : 20 минут + 5 дней

: 20 минут + 5 дней Порций: 15

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма сала (грудинки);

– 1 большая луковица;

– 1 литр воды;

– 100 граммов соли;

– 1 чайная ложка приправы к шашлыку;

– 6 горошинок душистого перца;

– 15 горошин черного перца;

– 3 лавровых листа;

– по 3 веточки петрушки и укропа.

Приготовление:

Сало промойте и обсушите салфетками. Нарежьте средними кусочками. В кастрюлю выложите все специи, кроме лаврового листа и соли. Доведите до кипения и варите 5 минут. Затем рассол остудите. В чистые небольшие банки выложите по лавровому листку, веточке укропа и петрушки. Разложите сало по банкам и залейте до верха рассолом. Накройте крышками и оставьте на 2 суток в прохладном месте. Затем слейте из банок маринад и приготовьте новый рассол из 100 граммов соли и 1 литра воды. Доведите до кипения, варите 5 минут, после чего остудите. В банки с салом выложите нарезанный полукольцами лук и зубчики чеснока. Залейте новым маринадом и оставьте в холодильнике еще на 3 суток.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить курочку кордон блю.