Сало "П'ятихвилинка" стане не лише апетитною закускою, а й чудовим перекусом у звичайний день. Його смачно їсти з житнім хлібом та цибулею.

Буде смачно У 10 разів смачніший, ніж з тістом: готуємо казковий пиріг з рисом та куркою

Сало "П'ятихвилинка" в розсолі

  • Час: 20 хвилин + 5 днів
  • Порцій: 15

Приготування:

  1. Сало промийте та обсушіть серветками. Наріжте середніми шматочками.
  2. У каструлю викладіть всі спеції, окрім лаврового листа і солі. Доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин. Потім розсіл остудіть.
  3. У чисті невеликі банки викладіть по лавровому листку, гілочці кропу і петрушки.
  4. Розкладіть сало по банках і залийте до верху розсолом. Накрийте кришками та залиште на 2 доби в прохолодному місці.
  5. Потім злийте з банок маринад і приготуйте новий розсіл зі 100 грамів солі та 1 літра води. Доведіть до кипіння, варіть 5 хвилин, після чого остудіть.
  6. У банки з салом викладіть нарізану півкільцями цибулю і зубчики часнику. Залийте новим маринадом і залиште в холодильнику ще на 3 доби.