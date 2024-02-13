Сало "П'ятихвилинка" стане не лише апетитною закускою, а й чудовим перекусом у звичайний день. Його смачно їсти з житнім хлібом та цибулею.

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Сало "П'ятихвилинка" в розсолі

Час : 20 хвилин + 5 днів

: 20 хвилин + 5 днів Порцій: 15

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма сала (грудинки);

– 1 велика цибулина;

– 1 літр води;

– 100 грамів солі;

– 1 чайна ложка приправи до шашлику;

– 6 горошинок духмяного перцю;

– 15 горошин чорного перцю;

– 3 лаврові листки;

– по 3 гілочки петрушки та кропу.

Приготування:

Сало промийте та обсушіть серветками. Наріжте середніми шматочками. У каструлю викладіть всі спеції, окрім лаврового листа і солі. Доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин. Потім розсіл остудіть. У чисті невеликі банки викладіть по лавровому листку, гілочці кропу і петрушки. Розкладіть сало по банках і залийте до верху розсолом. Накрийте кришками та залиште на 2 доби в прохолодному місці. Потім злийте з банок маринад і приготуйте новий розсіл зі 100 грамів солі та 1 літра води. Доведіть до кипіння, варіть 5 хвилин, після чого остудіть. У банки з салом викладіть нарізану півкільцями цибулю і зубчики часнику. Залийте новим маринадом і залиште в холодильнику ще на 3 доби.

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