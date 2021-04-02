Суп из четырех ингредиентов: простой рецепт постного блюда от Владимира Ярославского
Вкусный постный суп можно приготовить за считанные минуты, а с рецептом поможет вам судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" – Владимир Ярославский.
Источник:Владимир Ярославский
Известный украинский ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский не перестает удивлять нас прекрасными и оригинальными рецептами, на приготовление которых не нужно тратить много времени.
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Шеф-повар подготовил для читателей вкусный и легкий рецепт супа, который состоит всего из четырех ингредиентов. Суп могут употреблять даже вегетарианцы, ведь среди продуктов нет ингредиентов животного происхождения.
Рецепт быстрого супа
- Для приготовления зажарки нужно тщательно почистить овощи от шелухи и кожуры.
- Нарежьте овощей тонкой соломкой или мелким кубиком и обжарьте на разогретой сковородке с растительным маслом.
- Овощи нужно обжаривать до золотой корочки. У вас получится около 100 г жареных овощей.
Я в ресторане подаю с нарезанным кубиком топинамбуром и попкорном из риса Неро Венере. Также можно подавать суп с оливковым маслом,
– добавил Владимир Ярославский.
- Смешиваем цветную капусту с овощами, заливаем водой и доводим до кипения. Накрываем крышкой суп и на медленном огне варим 35 минут.
- Добавьте специи по вашему вкусу.
- Перебейте суп блендером до однородной массы. Снова перелейте суп в кастрюлю, по желанию добавьте еще специй.
- По желанию добавьте к супу 150 г кокосового молока или 100 г кокосовых сливок. Доведите до кипения суп и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Советы по приготовлению супа от Владимира Ярославского
- Добавьте пасту карри – очень вкусно;
- Вместо кокосовых сливок можно взять любые сливки, но уменьшите их количество;
- Вместо воды можно добавить куриный бульон;
- По желанию сельдерей можете не класть, но я рекомендую.
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