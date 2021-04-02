Вкусный постный суп можно приготовить за считанные минуты, а с рецептом поможет вам судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" – Владимир Ярославский.

Известный украинский ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский не перестает удивлять нас прекрасными и оригинальными рецептами, на приготовление которых не нужно тратить много времени.

Читайте также Протеиновый батончик из овсянки и клюквы: рецепт на каждый день

Шеф-повар подготовил для читателей вкусный и легкий рецепт супа, который состоит всего из четырех ингредиентов. Суп могут употреблять даже вегетарианцы, ведь среди продуктов нет ингредиентов животного происхождения.

Рецепт быстрого супа

Ингредиенты:

– 100 г моркови;

– 100 г лука;

– 20 г стебля сельдерея;

– 30 г растительного масла.

Для приготовления зажарки нужно тщательно почистить овощи от шелухи и кожуры. Нарежьте овощей тонкой соломкой или мелким кубиком и обжарьте на разогретой сковородке с растительным маслом. Овощи нужно обжаривать до золотой корочки. У вас получится около 100 г жареных овощей.

Я в ресторане подаю с нарезанным кубиком топинамбуром и попкорном из риса Неро Венере. Также можно подавать суп с оливковым маслом,

– добавил Владимир Ярославский.

Ингредиенты для супа:

– 400 г соцветия цветной капусты;

– 100 г жареных овощей;

– 450 г воды;

– соль на ваш вкус.

Смешиваем цветную капусту с овощами, заливаем водой и доводим до кипения. Накрываем крышкой суп и на медленном огне варим 35 минут. Добавьте специи по вашему вкусу. Перебейте суп блендером до однородной массы. Снова перелейте суп в кастрюлю, по желанию добавьте еще специй. По желанию добавьте к супу 150 г кокосового молока или 100 г кокосовых сливок. Доведите до кипения суп и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Советы по приготовлению супа от Владимира Ярославского