Смачний пісний суп можна приготувати за лічені хвилини, а з рецептом допоможе вам суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" – Володимир Ярославський.

Відомий український ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський не перестає дивувати нас чудовими та оригінальними рецептами, на приготування яких не потрібно витрачати багато часу.

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Шеф-кухар підготував для читачів смачний та надлегкий рецепт супу, який складається всього з чотирьох інгредієнтів. Суп можуть вживати навіть вегетаріанці, адже серед продуктів не має інгредієнтів тваринного походження.

Рецепт швидкого супу

Інгредієнти:

– 100 г моркви;

– 100 г цибулі;

– 20 г стебла селери;

– 30 г рослинної олії.

Для приготування засмажки потрібно ретельно почистити овочі від лушпиння та шкірки. Наріжте овочів тоненькою соломкою або дрібним кубиком та обсмажте на розігрітій сковорідці з рослинною олією. Овочі потрібно обсмажувати до золотої скоринки. У вас вийде близько 100 г смажених овочів.

Я в ресторані подаю з нарізаним кубиком топінамбуром та попкорном з рису неро-Венери. Також можна подавати суп з оливковою олією, – додав Володимир Ярославський.

Інгредієнти для супу:

– 400 г суцвіття цвітної капусти;

– 100 г смажених овочів;

– 450 г води;

– сіль на ваш смак.

Змішуємо цвітну капусту з овочами, заливаємо водою та доводимо до кипіння. Накриваємо кришкою суп і на повільному вогні варимо 35 хвилин. Додайте спеції на ваш смак. Перебийте суп блендером до однорідної маси. Знову перелийте суп до каструлі, за бажанням додайте ще спецій. За бажанням додайте до супу 150 г кокосового молока або 100 г кокосових вершків. Доведіть до кипіння суп та подавайте до столу. Смачного!

Поради щодо приготування супу від Володимира Ярославського