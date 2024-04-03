Когда бюджетно, но со вкусом: рецепт блинов на воде

3 апреля 2024, 23:55
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Источник:

przepisy

Блины – это не только вкусное блюдо, но и символ семейного уюта. Замечательное воспоминание из детства, которое каждый способен воспроизвести в любую минуту благодаря простому и дешевому рецепту.

Блины можно подавать как со сладкими начинками (мед, варенье, фрукты), так и с вкусными солеными начинками, например, мясом, сыром или грибами. Также их можно взять с собой на работу или учебу.

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Блины без молока

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Вкус детства / Фото vecteezy

Ингредиенты:
– 1 стакан пшеничной муки;
– 2 яйца;
– 1 стакан воды;
– 60 миллилитров масла;
– 1 щепотка соли.

Приготовление:

  1. Разбейте яйца в миску и добавьте остальные ингредиенты.
  2. С помощью венчика или миксера все тщательно перемешайте до получения однородного теста.
  3. На разогретой, слегка смазанной маслом сковороде обжарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.
  4. Подавайте с любимой начинкой.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська