Млинці можна подавати як зі солодкими начинками (мед, варення, фрукти), так і зі смачними солоними начинками, наприклад, м'ясом, сиром або грибами. Також їх можна взяти з собою на роботу чи навчання.
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Млинці без молока
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Смак дитинства / Фото vecteezy
Приготування:
- Розбийте яйця в миску і додайте решту інгредієнтів.
- За допомогою віночка або міксера все ретельно перемішайте до отримання однорідного тіста.
- На розігрітій, злегка змащеній олією сковороді обсмажте млинці з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавайте з улюбленою начинкою.