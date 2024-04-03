Млинці можна подавати як зі солодкими начинками (мед, варення, фрукти), так і зі смачними солоними начинками, наприклад, м'ясом, сиром або грибами. Також їх можна взяти з собою на роботу чи навчання.

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Млинці без молока

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Як приготувати млинці на воді

Смак дитинства / Фото vecteezy

Приготування:

  1. Розбийте яйця в миску і додайте решту інгредієнтів.
  2. За допомогою віночка або міксера все ретельно перемішайте до отримання однорідного тіста.
  3. На розігрітій, злегка змащеній олією сковороді обсмажте млинці з обох боків до золотистої скоринки.
  4. Подавайте з улюбленою начинкою.