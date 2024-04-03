Млинці можна подавати як зі солодкими начинками (мед, варення, фрукти), так і зі смачними солоними начинками, наприклад, м'ясом, сиром або грибами. Також їх можна взяти з собою на роботу чи навчання.

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Млинці без молока

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Смак дитинства / Фото vecteezy

Інгредієнти:

– 1 стакан пшеничного борошна;

– 2 яйця;

– 1 стакан води;

– 60 мілілітрів олії;

– 1 щіпка солі.

Приготування:

Розбийте яйця в миску і додайте решту інгредієнтів. За допомогою віночка або міксера все ретельно перемішайте до отримання однорідного тіста. На розігрітій, злегка змащеній олією сковороді обсмажте млинці з обох боків до золотистої скоринки. Подавайте з улюбленою начинкою.

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