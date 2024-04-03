Блины можно подавать как со сладкими начинками (мед, варенье, фрукты), так и с вкусными солеными начинками, например, мясом, сыром или грибами. Также их можно взять с собой на работу или учебу.

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Блины без молока

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Вкус детства / Фото vecteezy

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеничной муки;

– 2 яйца;

– 1 стакан воды;

– 60 миллилитров масла;

– 1 щепотка соли.

Приготовление:

Разбейте яйца в миску и добавьте остальные ингредиенты. С помощью венчика или миксера все тщательно перемешайте до получения однородного теста. На разогретой, слегка смазанной маслом сковороде обжарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте с любимой начинкой.

Когда все очень просто: как приготовить весенний салат.