Блины можно подавать как со сладкими начинками (мед, варенье, фрукты), так и с вкусными солеными начинками, например, мясом, сыром или грибами. Также их можно взять с собой на работу или учебу.
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Блины без молока
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Вкус детства / Фото vecteezy
Приготовление:
- Разбейте яйца в миску и добавьте остальные ингредиенты.
- С помощью венчика или миксера все тщательно перемешайте до получения однородного теста.
- На разогретой, слегка смазанной маслом сковороде обжарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавайте с любимой начинкой.