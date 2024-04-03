Блины можно подавать как со сладкими начинками (мед, варенье, фрукты), так и с вкусными солеными начинками, например, мясом, сыром или грибами. Также их можно взять с собой на работу или учебу.

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Блины без молока

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Как приготовить блины на воде

Вкус детства / Фото vecteezy

Приготовление:

  1. Разбейте яйца в миску и добавьте остальные ингредиенты.
  2. С помощью венчика или миксера все тщательно перемешайте до получения однородного теста.
  3. На разогретой, слегка смазанной маслом сковороде обжарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.
  4. Подавайте с любимой начинкой.