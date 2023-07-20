Как приготовить вкусную закуску: рецепт брускетты
20 июля 2023, 10:30Читати новину українською
Источник:kwestia smaku
Если не знаете, что приготовить аппетитного в качестве перекуса или на закуску, вас всегда выручит проста в исполнении брускетта. Несколько простых шагов – и блюдо на столе.
Классическая брускетта – это сочетание хрустящего хлеба, мясистых помидоров и тонко нарезанного репчатого лука. Хлеб традиционно поливают оливковым маслом.
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Рецепт брускетты
- Время: 15 минут
- Порций: 3 порції
– хлеб чиабатта;
– оливковое масло;
– чеснок по вкусу;
– 2 помидора;
– базилик по вкусу;
– 80 грамм сыра (например, горгонзола, моцарелла, козий сыр).
Приготовление:
- Хлеб нарежьте ломтиками, натрите разрезанным пополам зубчиком чеснока (если вам нравится насыщенный вкус чеснока, можно тертым).
- Сбрызните оливковым маслом первого отжима.
- Помидоры ошпарьте и очистите от кожуры.
- Нарежьте кубиками, слейте лишний сок.
- Выложите на ломтики хлеба, по желанию добавить тонко нарезанный репчатый лук и творог (мелко нарезанный или натертый).
- Запекайте в духовке под грилем около 5 минут, пока гренки не подрумянятся и творог не расплавится.
- Посыпьте листиками базилика, приправьте солью и свежемолотым перцем.
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