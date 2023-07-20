Класична брускетта – це поєднання хрусткого хліба, м’ясистих помідорів та тонко нарізаної ріпчастої цибулі. Хліб традиційно поливають оливковою олією.
Не пропустіть Альтернатива мангала: як вдома приготувати курячий шашлик, щоб усім посмакувало
Рецепт брускетти
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 3 порції
Чудова закуска / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Хліб наріжте скибочками, натріть розрізаним навпіл зубчиком часнику (якщо вам подобається насичений смак часнику, можна тертим).
- Збризніть оливковою олією першого віджиму.
- Помідори ошпарте і очистіть від шкірки.
- Наріжте кубиками, злийте зайвий сік.
- Викладіть на скибочки хліба, за бажанням додати тонко нарізану ріпчасту цибулю та сир (дрібно нарізаний або натертий).
- Запікайте в духовці під грилем близько 5 хвилин, поки грінки не підрум'яняться і сир не розплавиться.
- Посипте листочками базиліка, приправте сіллю і свіжомеленим перцем.