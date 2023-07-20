Класична брускетта – це поєднання хрусткого хліба, м’ясистих помідорів та тонко нарізаної ріпчастої цибулі. Хліб традиційно поливають оливковою олією.

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Рецепт брускетти

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 3 порції

Чудова закуска / Фото kwestia smaku

Приготування:

  • Хліб наріжте скибочками, натріть розрізаним навпіл зубчиком часнику (якщо вам подобається насичений смак часнику, можна тертим).
  • Збризніть оливковою олією першого віджиму.
  • Помідори ошпарте і очистіть від шкірки.
  • Наріжте кубиками, злийте зайвий сік.
  • Викладіть на скибочки хліба, за бажанням додати тонко нарізану ріпчасту цибулю та сир (дрібно нарізаний або натертий).
  • Запікайте в духовці під грилем близько 5 хвилин, поки грінки не підрум'яняться і сир не розплавиться.
  • Посипте листочками базиліка, приправте сіллю і свіжомеленим перцем.