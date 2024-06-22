Бургер с курицей станет прекрасным дополнением просмотра сериала или семейных посиделок. Готовить его очень просто, а вкусный прохладительный напиток станет прекрасным дополнением трапезы.

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Рецепт бургера с курицей

Время: 30 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Куриные грудки разминаем скалкой.
  2. В отдельной миске смешиваем кукурузные хлопья, паприку, орегано и лимонную соль.
  3. В другой миске взбиваем яйца.
  4. Окунаем курицу в яйцо, а затем – в хлопья с приправой.
  5. Если есть аэрофритюрница, жарим курочку в ней при 17 градусах 17 минут. Если нет – жарим на сковородке.
  6. Жарим бекон.
  7. Булочки разрезаем на 2 половины. Нижнюю смазываем майонезом, выкладываем листья салата, бекон, курицу, нарезанный помидор и песто. Накрываем другой половиной булки.
  8. Подаем к столу с любимым холодным напитком.

Приятного аппетита!