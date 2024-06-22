Бургер с курицей станет прекрасным дополнением просмотра сериала или семейных посиделок. Готовить его очень просто, а вкусный прохладительный напиток станет прекрасным дополнением трапезы.

Читайте также Оригинальное дополнение к завтраку: как приготовить паштет из кабачков: как приготовить паштет из кабачков

Рецепт бургера с курицей

Время: 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – 2 куриные грудки;

– 70 грамм измельченных кукурузных хлопьев;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка сушеного орегано;

– 1 чайная ложка лимонной соли (по желанию);

– 2 яйца;

– 2 ломтика бекона;

– 2 булочки для бургеров;

– майонез;

– салат Айсберг;

– 2 чайные ложки песто;

– нарезанный помидор.

Приготовление:

Куриные грудки разминаем скалкой. В отдельной миске смешиваем кукурузные хлопья, паприку, орегано и лимонную соль. В другой миске взбиваем яйца. Окунаем курицу в яйцо, а затем – в хлопья с приправой. Если есть аэрофритюрница, жарим курочку в ней при 17 градусах 17 минут. Если нет – жарим на сковородке. Жарим бекон. Булочки разрезаем на 2 половины. Нижнюю смазываем майонезом, выкладываем листья салата, бекон, курицу, нарезанный помидор и песто. Накрываем другой половиной булки. Подаем к столу с любимым холодным напитком.

Приятного аппетита!

С ним мясо будет особенно вкусным: маринад для шашлыка с горчицей.