Бургер з куркою стане чудовим доповненням перегляду серіалу або сімейних посиденьок. Готувати його дуже просто, а смачний прохолодний напій стане чудовим доповненням трапези.
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Рецепт бургера з куркою
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Курячі грудки розминаємо качалкою.
- В окремій мисці змішуємо кукурудзяні пластівці, паприку, орегано та лимонну сіль.
- В іншій мисці збиваємо яйця.
- Занурюємо курку у яйце, а потім – у пластівці з приправою.
- Якщо є аерофритюрниця, смажимо курочку в ній при 17 градусах 17 хвилин. Якщо ні – смажимо на сковорідці.
- Смажимо бекон.
- Булочки розрізаємо на 2 половини. Нижню змащуємо майонезом, викладаємо листя салату, бекон, курку, нарізаний помідор та песто. Накриваємо іншою половиною булки.
- Подаємо до столу з улюбленим холодним напоєм.
Смачного!