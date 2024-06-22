Бургер з куркою стане чудовим доповненням перегляду серіалу або сімейних посиденьок. Готувати його дуже просто, а смачний прохолодний напій стане чудовим доповненням трапези.

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Рецепт бургера з куркою

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Курячі грудки розминаємо качалкою.
  2. В окремій мисці змішуємо кукурудзяні пластівці, паприку, орегано та лимонну сіль.
  3. В іншій мисці збиваємо яйця.
  4. Занурюємо курку у яйце, а потім – у пластівці з приправою.
  5. Якщо є аерофритюрниця, смажимо курочку в ній при 17 градусах 17 хвилин. Якщо ні – смажимо на сковорідці.
  6. Смажимо бекон.
  7. Булочки розрізаємо на 2 половини. Нижню змащуємо майонезом, викладаємо листя салату, бекон, курку, нарізаний помідор та песто. Накриваємо іншою половиною булки.
  8. Подаємо до столу з улюбленим холодним напоєм.

Смачного!