Отличное решение на выходные: сочный бургер с хрустящей курочкой
Источник:ВВС Food
Бургеры – это блюдо, которое обожают все. Это отличная опция для выходного дня, когда хочется насладиться отдыхом.
Бургер с курицей станет прекрасным дополнением просмотра сериала или семейных посиделок. Готовить его очень просто, а вкусный прохладительный напиток станет прекрасным дополнением трапезы.
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Рецепт бургера с курицей
Время: 30 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 куриные грудки;
– 70 грамм измельченных кукурузных хлопьев;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– 1 чайная ложка лимонной соли (по желанию);
– 2 яйца;
– 2 ломтика бекона;
– 2 булочки для бургеров;
– майонез;
– салат Айсберг;
– 2 чайные ложки песто;
– нарезанный помидор.
Приготовление:
- Куриные грудки разминаем скалкой.
- В отдельной миске смешиваем кукурузные хлопья, паприку, орегано и лимонную соль.
- В другой миске взбиваем яйца.
- Окунаем курицу в яйцо, а затем – в хлопья с приправой.
- Если есть аэрофритюрница, жарим курочку в ней при 17 градусах 17 минут. Если нет – жарим на сковородке.
- Жарим бекон.
- Булочки разрезаем на 2 половины. Нижнюю смазываем майонезом, выкладываем листья салата, бекон, курицу, нарезанный помидор и песто. Накрываем другой половиной булки.
- Подаем к столу с любимым холодным напитком.
Приятного аппетита!С ним мясо будет особенно вкусным: маринад для шашлыка с горчицей.