Этот чизкейк готовить легко и просто, единственной заботой станет декор. Выпекать его не нужно, но лучше приготовить его накануне праздника и поставить в холодильник, чтобы он хорошо застыл.
Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге
Рецепт чизкейка без выпекания
Время: 20 минут + ночь для застывания
Порций: 12
Приготовление:
- Готовим основу. Круглую форму застилаем пергаментной бумагой и смазываем стороны. Печенье кладем в кухонный комбайн и измельчаем до маленькой крошки. Затем перекладываем в пищевой пакет и растираем скалкой.
- В миске смешиваем печенье и масло, выкладываем в форму и прижимаем ложкой. Ставим в холодильник для застывания.
- Теперь очередь начинки. Сливочный сыр, сахарную пудру, ваниль и половину двойных сливок кладем в большую миску и взбиваем до однородности и густоты.
- Вмешиваем измельченные шоколадные яйца.
- В отдельной миске взбиваем остальные двойные сливки до твердых пиков. Аккуратно добавляем в творожную смесь.
- Выливаем начинку в форму и разравниваем верх.
- Ставим в холодильник на ночь.
- Перед подачей чизкейк можно задекорировать маленькими шоколадными яйцами, шоколадным гнездом или придумать что-то на свой лад.
Приятного аппетита!