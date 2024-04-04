Этот чизкейк готовить легко и просто, единственной заботой станет декор. Выпекать его не нужно, но лучше приготовить его накануне праздника и поставить в холодильник, чтобы он хорошо застыл.

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Рецепт чизкейка без выпекания

Время: 20 минут + ночь для застывания

Порций: 12

Приготовление:

  1. Готовим основу. Круглую форму застилаем пергаментной бумагой и смазываем стороны. Печенье кладем в кухонный комбайн и измельчаем до маленькой крошки. Затем перекладываем в пищевой пакет и растираем скалкой.
  2. В миске смешиваем печенье и масло, выкладываем в форму и прижимаем ложкой. Ставим в холодильник для застывания.
  3. Теперь очередь начинки. Сливочный сыр, сахарную пудру, ваниль и половину двойных сливок кладем в большую миску и взбиваем до однородности и густоты.
  4. Вмешиваем измельченные шоколадные яйца.
  5. В отдельной миске взбиваем остальные двойные сливки до твердых пиков. Аккуратно добавляем в творожную смесь.
  6. Выливаем начинку в форму и разравниваем верх.
  7. Ставим в холодильник на ночь.
  8. Перед подачей чизкейк можно задекорировать маленькими шоколадными яйцами, шоколадным гнездом или придумать что-то на свой лад.

Приятного аппетита!