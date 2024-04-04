Цей чизкейк готувати легко та просто, єдиною турботою стане декор. Випікати його не потрібно, але краще приготувати його напередодні свята та поставити у холодильник, аби він добре застиг.
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Рецепт чизкейка без випікання
Час: 20 хвилин + ніч для застигання
Порцій: 12
Приготування:
- Готуємо основу. Круглу форму застеляємо пергаментним папером та змащуємо боки. Печиво кладемо у кухонний комбайн та подрібнюємо до маленької крихти. Потім перекладаємо у харчовий пакет та розтираємо качалкою.
- У мисці змішуємо печиво та масло, викладаємо у форму та притискаємо ложкою. Ставимо у холодильник для застигання.
- Тепер черга начинки. Вершковий сир, цукрову пудру, ваніль і половину подвійних вершків кладемо у велику миску і збиваємо до однорідності та густоти.
- Вмішуємо подрібнені шоколадні яйця.
- В окремій мисці збиваємо решту подвійних вершків до твердих піків. Акуратно додаємо у сирну суміш.
- Виливаємо начинку у форму та розрівнюємо верх.
- Ставимо у холодильник на ніч.
- Перед подачею чизкейк можна задекорувати маленькими шоколадними яйцями, шоколадним гніздом або ж вигадати щось на свій лад.
Смачного!