Вами будут восхищаться: готовим пасхальный чизкейк без выпекания

Этот чизкейк готовить легко и просто, единственной заботой станет декор. Выпекать его не нужно, но лучше приготовить его накануне праздника и поставить в холодильник, чтобы он хорошо застыл.

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Рецепт чизкейка без выпекания

Время: 20 минут + ночь для застывания

Порций: 12

Ингредиенты:

для основы:

– 250 грамм шоколадного печенья;

– 80 грамм растопленного сливочного масла;

начинка:

– 680 грамм жирного творога комнатной температуры;

– 90 грамм сахарной пудры;

– 1,5 чайной ложки ванильной пасты;

– 320 миллилитров двойных сливок;

– 320 грамм шоколадных яиц.

Приготовление:

Готовим основу. Круглую форму застилаем пергаментной бумагой и смазываем стороны. Печенье кладем в кухонный комбайн и измельчаем до маленькой крошки. Затем перекладываем в пищевой пакет и растираем скалкой. В миске смешиваем печенье и масло, выкладываем в форму и прижимаем ложкой. Ставим в холодильник для застывания. Теперь очередь начинки. Сливочный сыр, сахарную пудру, ваниль и половину двойных сливок кладем в большую миску и взбиваем до однородности и густоты. Вмешиваем измельченные шоколадные яйца. В отдельной миске взбиваем остальные двойные сливки до твердых пиков. Аккуратно добавляем в творожную смесь. Выливаем начинку в форму и разравниваем верх. Ставим в холодильник на ночь. Перед подачей чизкейк можно задекорировать маленькими шоколадными яйцами, шоколадным гнездом или придумать что-то на свой лад.

Приятного аппетита!