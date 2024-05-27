Лучше готовить сразу два: легкий домашний пирог с яйцом и луком
27 мая 2024, 10:57Читати новину українською
Источник:noviydoctor
Домашние пироги – это всегда особый вкус и воспоминания. Нужно совсем немного, чтобы это кулинарное наслаждение оказалось на вашем столе.
Замечательная особенность этого пирога – простые ингредиенты и минимум усилий. Когда бы вы не захотели его приготовить, все необходимое уж точно есть у вас под рукой.
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Рецепт пирога с яйцом и зеленью
Время: 1 час 20 минут
Порций: 4Ингредиенты:
тесто:
– 400 миллилитров кефира (2,5%);
– 320 грамм муки;
– 50 миллилитров подсолнечного масла;
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка соды;
– по чайной ложке сахара и соли;
начинка:
– 100 грамм свежего зеленого лука;
– 6 вареных яиц;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Варим 6 яиц вкрутую, нарезаем мелкими кубиками или грубо натираем.
- Лук моем, обсушиваем и мелко шинкуем.
- Соединяем яйца и лук, солим, перчим и отставляем.
- Готовим тесто. Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем кефир и масло, хорошо взбиваем. Постепенно вводим просеянную муку с содой. Накрываем пленкой и даем 20 минут постоять.
- В форму выливаем половину теста. Выкладываем ровным слоем начинку и покрываем второй половиной теста.
- Выпекаем 40 минут при 170 градусах, духовка должна быть уже разогрета.
- Готовый пирог смазываем сливочным маслом.
Приятного аппетита!Эту овощную запеканку можно готовить каждый день: рецепт с кабачком.