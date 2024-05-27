Лучше готовить сразу два: легкий домашний пирог с яйцом и луком

Домашние пироги – это всегда особый вкус и воспоминания. Нужно совсем немного, чтобы это кулинарное наслаждение оказалось на вашем столе.

Замечательная особенность этого пирога – простые ингредиенты и минимум усилий. Когда бы вы не захотели его приготовить, все необходимое уж точно есть у вас под рукой.

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Рецепт пирога с яйцом и зеленью

Время: 1 час 20 минут

Порций: 4

– 400 миллилитров кефира (2,5%);– 320 грамм муки;– 50 миллилитров подсолнечного масла;– 2 яйца;– 1 чайная ложка соды;– по чайной ложке сахара и соли;– 100 грамм свежего зеленого лука;– 6 вареных яиц;– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Варим 6 яиц вкрутую, нарезаем мелкими кубиками или грубо натираем. Лук моем, обсушиваем и мелко шинкуем. Соединяем яйца и лук, солим, перчим и отставляем. Готовим тесто. Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем кефир и масло, хорошо взбиваем. Постепенно вводим просеянную муку с содой. Накрываем пленкой и даем 20 минут постоять. В форму выливаем половину теста. Выкладываем ровным слоем начинку и покрываем второй половиной теста. Выпекаем 40 минут при 170 градусах, духовка должна быть уже разогрета. Готовый пирог смазываем сливочным маслом.

Приятного аппетита!