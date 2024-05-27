Лучше готовить сразу два: легкий домашний пирог с яйцом и луком

27 мая 2024, 10:57
Читати новину українською

Источник:

noviydoctor

Домашние пироги – это всегда особый вкус и воспоминания. Нужно совсем немного, чтобы это кулинарное наслаждение оказалось на вашем столе.

Замечательная особенность этого пирога – простые ингредиенты и минимум усилий. Когда бы вы не захотели его приготовить, все необходимое уж точно есть у вас под рукой.

Читайте также Просто, изысканно и вкусно: салат из свеклы, который претендует на шедевр

Рецепт пирога с яйцом и зеленью

Время: 1 час 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:
тесто:
– 400 миллилитров кефира (2,5%);
– 320 грамм муки;
– 50 миллилитров подсолнечного масла;
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка соды;
– по чайной ложке сахара и соли;
начинка:
– 100 грамм свежего зеленого лука;
– 6 вареных яиц;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Варим 6 яиц вкрутую, нарезаем мелкими кубиками или грубо натираем.
  2. Лук моем, обсушиваем и мелко шинкуем.
  3. Соединяем яйца и лук, солим, перчим и отставляем.
  4. Готовим тесто. Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем кефир и масло, хорошо взбиваем. Постепенно вводим просеянную муку с содой. Накрываем пленкой и даем 20 минут постоять.
  5. В форму выливаем половину теста. Выкладываем ровным слоем начинку и покрываем второй половиной теста.
  6. Выпекаем 40 минут при 170 градусах, духовка должна быть уже разогрета.
  7. Готовый пирог смазываем сливочным маслом.

Приятного аппетита!

Эту овощную запеканку можно готовить каждый день: рецепт с кабачком.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська